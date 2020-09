Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan iyi haber geldi . 47 yaşındaki çalıştırıcının üçüncü test sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

Uzun bir aranın ardından antrenmanda yer alan Sergen Yalçın, Konyaspor ile oynanacak maçta takımın başında yer alacak.