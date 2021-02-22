Spor Sergen Yalçından oyuncularına Derbiye kadar kayıp istemiyorum
FUTBOL FUTBOL

Sergen Yalçın'dan oyuncularına: Derbiye kadar kayıp istemiyorum

Süper Lig’de son iki maçını kazanan ve bu haftayı BAY geçen Beşiktaş, 30. haftada oynayacağı Fenerbahçe derbisine kadar kayıp istemiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın oyuncularına, “Ligde kolay maç kalmadı. İddiamızı sürdürmemiz için derbiye kadar kazanarak devam etmeliyiz” dediği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde 24 maçta 51 puan topladı.
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde 24 maçta 51 puan topladı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde oynadığı son 2 maçı kazanan ve zirve yarışındaki iddiasını sürdüren siyah-beyazlılar, 30. haftada evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine kadar puan kaybetmek istemiyor. Bu konuda oyuncularıyla görüşen teknik direktör Sergen Yalçı’ın, “Ligde kolay maç kalmadı. Oyun olarak rakiplerimizin önündeyiz. Ancak bu ivmemizi devam ettirmemiz lazım ki iddiamız sürsün. Dinlenerek lige devam edeceğiz. İddiamızı sürdürmemiz için Fenerbahçe derbisine kadar kazanarak yolumuza devam etmeliyiz” dediği öğrenildi.

Antrenmanlarda futbolcularının isteğinden memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın, 3 günlük iznin ardından takıma dün de izin verdi.

Beşiktaş, geçtiğimiz 2 maçta Konyaspor ve Gençlerbirliğini mağlup etmişti. Bu haftayı maç yapmadan BAY geçen siyah-beyazlılar, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarını kazanarak Fenerbahçe derbisine 6 haftalık galibiyet serisiyle çıkmayı hedefliyor.

Cenk Tosun ve Ghezzal’ın durumu belirsiz

Beşiktaş’ta, sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup’un takımla çalışmalara başlaması beklenirken, Cenk Tosun ve Ghezzal’ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Dizindeki ödemin azaldığı öğrenilen Cenk’in yapılacak son kontrollerin ardından antrenmanlara katılıp katılamayacağı belli olacak. Teknik heyet, Cenk ve Ghezzal’ın Denizlispor maçına yetişmesini bekliyor. Denizlispor’un kapalı bir oyun tercih edeceğini düşünen Sergen Yalçın, rakibi açmak için Ghezzal ve Cenk’i kullanmayı planlıyor. Montero’nun ise tedavisi sürüyor.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un dizinde ödem tespit edildi
SPOR
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un dizinde ödem tespit edildi


Abone Ol Google News
Baraj doluluk oranlarında son durum

Baraj doluluk oranlarında son durum

​İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 51,33 seviyesine yükseldi.
Binlerce memur alınacak

Binlerce memur alınacak

​Adalet Bakanı Gül müjdeyi verdi.
Özlem Zengine yönelik ahlaksız saldırıya soruşturma

Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi hazırlıklar başladı.

Öğrenci başına bütçeden aldığı payla birçok üniversiteyi geride bırakıyor.

​Şehadetinin 56. yılında yeni delillere ulaşıldı.

Yunanistan'da<br>Türkiye korkusu

Yunanistan'da
Türkiye korkusu

Savaş uçağı, denizaltı ve İHA alacaklar.
18 mahallede<br>PKK operasyonu

18 mahallede
PKK operasyonu

Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Minik Kerim'den acı haber

Minik Kerim'den acı haber

​Köpeği kurtarmak isterken canından oldu.
Sahte hesap da işe yaramayacak

Sahte hesap da işe yaramayacak

​Instagram'dan kullanıcı engelleme konusunda yeni adım.
Görenleri<br>hayrete düşürüyor!

Görenleri
hayrete düşürüyor!

Kimisi 22 santim, kimisi 650 gram ağırlığında.
İtiraf mektubu çıktı

İtiraf mektubu çıktı

​Malcolm X suikastında FBI parmağı.
Her operasyonu <br>haber verdiler

Her operasyonu
haber verdiler

​Teslim olan teröristler PKK'nın dostlarını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.