Sergen Yalçın'dan oyuncularına: Derbiye kadar kayıp istemiyorum

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde oynadığı son 2 maçı kazanan ve zirve yarışındaki iddiasını sürdüren siyah-beyazlılar, 30. haftada evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine kadar puan kaybetmek istemiyor. Bu konuda oyuncularıyla görüşen teknik direktör Sergen Yalçı’ın, “Ligde kolay maç kalmadı. Oyun olarak rakiplerimizin önündeyiz. Ancak bu ivmemizi devam ettirmemiz lazım ki iddiamız sürsün. Dinlenerek lige devam edeceğiz. İddiamızı sürdürmemiz için Fenerbahçe derbisine kadar kazanarak yolumuza devam etmeliyiz” dediği öğrenildi.

Antrenmanlarda futbolcularının isteğinden memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın, 3 günlük iznin ardından takıma dün de izin verdi.

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Beşiktaş, geçtiğimiz 2 maçta Konyaspor ve Gençlerbirliğini mağlup etmişti. Bu haftayı maç yapmadan BAY geçen siyah-beyazlılar, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarını kazanarak Fenerbahçe derbisine 6 haftalık galibiyet serisiyle çıkmayı hedefliyor.

Cenk Tosun ve Ghezzal’ın durumu belirsiz

Beşiktaş’ta, sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup’un takımla çalışmalara başlaması beklenirken, Cenk Tosun ve Ghezzal’ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Dizindeki ödemin azaldığı öğrenilen Cenk’in yapılacak son kontrollerin ardından antrenmanlara katılıp katılamayacağı belli olacak. Teknik heyet, Cenk ve Ghezzal’ın Denizlispor maçına yetişmesini bekliyor. Denizlispor’un kapalı bir oyun tercih edeceğini düşünen Sergen Yalçın, rakibi açmak için Ghezzal ve Cenk’i kullanmayı planlıyor. Montero’nun ise tedavisi sürüyor.

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SPOR Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un dizinde ödem tespit edildi



