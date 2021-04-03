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Sergen Yalçın'dan oyuncularına: "Şampiyonluk birlikte gelir"

Süper Lig’de Kasımpaşa ile karşılaşacak olan lider Beşiktaş’ta eksik futbolcuların fazla olması can sıkarken, teknik heyet bu konuyu sorun etmeden takımı hazırlamaya çalışıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına, “Bizde yedek oyuncu as oyuncu ayrımı yok. Herkes zamanı geldiğinde forma şansı buluyor. Şimdi zamanı geldi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçından oyuncularına: Şampiyonluk birlikte gelir
Sergen Yalçın ve yardımcısı Murat Şahin

Süper Lig’de lider durumda bulunan Beşiktaş, sezonun bitmesine sayılı haftalar kala konumunu korumak istiyor. Kasımpaşa deplasmanı ile yeni bir zorlu seriye başlayacak olan siyah-beyazlılarda eksik oyuncular olsa da, teknik direktör Sergen Yalçın, takımı motive etmeye çalışıyor. Daha önce de eksik oyuncular olduğunu ve bu maçlardan başarılı bir şekilde ayrıldıklarını belirten başarılı çalıştırıcının, “Kalan haftalarda bahane üretemeyiz. Beşiktaş büyük bir takım. Kim forma giyerse giysin en iyisini yapacak. Bizde yedek oyuncu as oyuncu ayrımı yok. Herkes zamanı geldiğinde forma şansı buluyor. Şimdi zamanı geldi. Forma şansı bulanların bunu iyi kullanmasını ve şampiyonluk yolunda bize katkı yapmasını bekliyorum. Şampiyonluk birlikte gelir” dediği öğrenildi.

Kadro netleşiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçında sahaya çıkaracağı 11’i de netleştirmeye çalışıyor. Kart cezalısı Ghezzal, sakatlıkları ve karantinaları devam eden; Hasic, Mensah, Dorukhan, Cenk Tosun ve Aboubakar yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaleyi Ersin’e emanet edecek olan Sergen Yalçın, savunmanın sağında Rosier, solunda ise Rıdvan’a şans vermeyi düşünüyor. Stoperde Vida-Welinton, defansın önünde ise Josef De Souza forma oynayacak.

Orta sahanın göbeğinde Oğuzhan-Atiba ikilisini oynatmayı düşünen deneyimli teknik adam, sağ kanatta N’Koudou solda ise Adem Ljajic’e şans vermeyi planlıyor. Eksikler nedeniyle Ljajic’e kanatta görev vermeyi düşünen Yalçın’ın diğer planı ise Boşnak oyuncuyu 10 numarada oynatıp, sakatlıktan çıkan Gökhan Töre’yi ise kanatta değerlendirmek. Bu durumda Oğuzhan yedek kulübesinde olacak.

Santrforda ise Aboubakar’ın yokluğunda Cyler Larin forma giyecek.

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