Spor Sergen Yalçından sosyal medyada ses getiren Aboubakar itirafı
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Sergen Yalçın'dan sosyal medyada ses getiren Aboubakar itirafı

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yalçın, şampiyon oldukları sezon sakatlığı sebebiyle son maçlarda oynayamayan Aboubakar ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçından sosyal medyada ses getiren Aboubakar itirafı
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşama başarısı göstermişti.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Sergen Yalçın, Tv100'de katıldığı canlı yayında şampiyon oldukları sezona dair önemli bir itirafta bulundu.

Yalçın, Aboubakar'ın son maçlarda oynayamadığının ve sakat olduğunun hatırlatılmasının ardından sorulan 'gerçekten sakat mıydı?' sorusuna cevap verdi.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

  • "O kadar ağır bir sakatlığı olduğunu düşünmüyorum. 2-3 maçlık evet ama 10-12 maç fazla. Aboubakar'a baskı yaptılar, 'Kendimi riske atacağım' dedi, oynadı. Maçta yürüdü, 44. dakikada sakatlandı. 'Vuruldu mu bu?' dedim. Devrenin bitimine 1 dakika var, güleceğim, kendimi zor tutuyorum. Çapraz bağım koptu, öyle bir acı yaşamadım."

Şampiyonluk sezonunda ne olmuştu?

Beşiktaş'ın sezon başından son döneme kadar en etkili oyuncularından biri olan Aboubakar, Süper Lig'de son düzlüğü girilirken maçlarda oynamamaya başlamıştı. Sakatlığı olduğu belirtilen oyuncunun sözleşmesindeki 'otomatik' uzama maddesi dolayısıyla oynamadığı iddia edilmişti.
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