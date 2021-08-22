Sergen Yalçın'dan TFF'ye tepki: "Dünyanın başka yerinde böyle kural var mı?"

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa dikkati çeken açıklamalarda bulundu.
Yabancı kuralı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na sitem eden Yalçın, şu ifadeleri kullandı;
- "Bir Türk oyuncuya ihtiyacımız var. Batshuayi'yi oyuna alırken bir Türk daha sokmak zorunda kaldık. Anlamsız bir kural. Dünyanın başka yerinde böyle kural var mı? Madem oynatmayacaksın, niye yabancı oyuncu aldırıyorsun. Yazık değil mi bu ülkenin parasına? Yabancı kuralını çok doğru bulmuyorum. Dünyanın başka yerinde böyle kural var mı?"