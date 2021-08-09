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Yeni transfer 10 hafta sahalardan uzak kalacak

Büyük umutlarla transfer edilen Arjantinli oyuncu Sergio Agüero yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 10 hafta uzak kalacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergio Agüero 10 hafta sahalardan uzak kalacak
Sergio Agüero Barcelona formasıyla poz verdi

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da Sergio Agüero üzüntüsü yaşanıyor. Finansal sorunlar nedeniyle Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığı Katalan ekibinde Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle uzun bir süre forma giyemeyecek.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, 33 yaşındaki golcü oyuncunun sakatlandığı ve yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

  • Temmuz ayın başından Manchester City'den bedelsiz olarak transfer olan Agüero'nun, Messi'nin vedasının ardından takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti.

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