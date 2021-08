Yeni transfer 10 hafta sahalardan uzak kalacak

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da Sergio Agüero üzüntüsü yaşanıyor. Finansal sorunlar nedeniyle Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığı Katalan ekibinde Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle uzun bir süre forma giyemeyecek.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, 33 yaşındaki golcü oyuncunun sakatlandığı ve yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Temmuz ayın başından Manchester City'den bedelsiz olarak transfer olan Agüero'nun, Messi'nin vedasının ardından takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti.

