Servet sahipleri neden kulüp satın alıyor?

Haber Merkezi 27 Ekim 2021, 09:29 Yeni Şafak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın yüzde 80 hissesi, Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyuma 300 milyon sterlin karşılığında satıldı. Peki milyarderler neden kendilerine özel kulüp almak istiyor? Alınan kulüplerde yasa dışı işler mi yapılıyor? Newcastle United’ın satılması İngiltere’de nasıl bir tehdit ortaya çıkardı? Taraftarlar bu konuda ne düşünüyor? Bu soruların, cevaplarını araştırdık.