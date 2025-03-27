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Servet Tazegül ve Serkan Tok Göztepe'nin tekvando şubesini yönetecek

Servet Tazegül ve Serkan Tok Göztepe'nin tekvando şubesini yönetecek

14:5227/03/2025, Perşembe
AA
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Olimpiyat şampiyonu tek Türk tekvandocu Servet Tazegül.
Olimpiyat şampiyonu tek Türk tekvandocu Servet Tazegül.

Olimpiyat şampiyonu tek Türk tekvandocu Servet Tazegül ile milli tekvandocu Serkan Tok, Göztepe'nin tekvando şubesini yönetecek.

Tekvando branşında yapılanmaya giden Göztepe, şubenin yönetimi için Tazegül ve Tok ile anlaşma imzaladı. Gürsel Aksel Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, tekvando dahil olmak üzere bünyelerindeki 17 branşla dünya sahnesinde Göztepe'nin temsil edilmesinin en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirtti.


Sepil, bu hedef doğrultusunda çalışmalara başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:


"Servet ve Serkan ile yürüttüğümüz bu proje bizim için çok önemli. Olimpik branşlarla ilgili bu işin ehli, konunun uzmanı olan arkadaşlarla iş birliği yaparak, bu hedefimize belirli bir sistem doğrultusunda ulaşmak istiyoruz. Servet'in geçmişteki olimpiyat başarıları ve madalyaları, Serkan'ın yarışmalardaki ve yetiştiricilik konusunda başarıları, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmeleri çok değerli. Serkan, bu işin eğitimine de gönül vermiş, yıllardır bu alanda deneyim kazanmış bir isim. Servet ise milli takımda görevini tamamladı ve şimdi Göztepe'nin tekvando branşıyla ilerleyecek olması bizim için çok önemli. Gerçekten samimiyetle söylüyorum ki, buradan çok başarılı sporcular çıkaracağız ve ülkemizi temsil edeceğiz."


Servet Tazegül ise Göztepe'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmek, Avrupa, dünya şampiyonaları ve olimpiyatları hedeflemek için bir araya geldiklerini dile getirdi.


Göztepe'nin gücü ve Serkan Tok ile hem altyapı hem de milli sporcularla hedeflere doğru ilerleyeceklerini aktaran Tazegül, "Göztepe'yi Türkiye'nin tekvando merkezi haline getireceğimize inanıyorum. Bunun için çalışacağız. Heyecanımızı paylaşan herkese teşekkür ederim." dedi.


Serkan Tok da bugün resmiyete döktükleri bu anlaşma için çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:


"Çok keyifli bir yolculuğun ilk adımlarını atıyoruz. Göztepe'nin mahallesinde, kendi ilçemizde 20'ye yakın milli sporcu yetiştirilmesine vesile olduk Servet hocamın desteğiyle birlikte. Göztepe gibi kurumsal ve profesyonel bir kulübün desteğiyle, camiamızın gücünü hissederek bu işleri çok daha büyük mecralarda, olimpiyat yolunda, dünya ve Avrupa şampiyonlukları yolunda yapabileceğimizi düşünüyoruz."

#Göztepe Spor Kulübü Olimpik Branşlar
#Tekvando
#Servet Tazegül

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