Servet Yardımcı'dan uyarı: "Takımları UEFA belirleyecek"
Türkiye Futbol Federasyonu Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, maç takvimiyle ilgili açıklamalarda bulunurken liglerini tamamlamadan bitiren ülke federasyonlarını bekleyen tehlikeyi duyurdu.
Haber MerkeziDHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, liglerin ne zaman başlayacağı konusunda, "10 maç gününe ihtiyacımız var. Haziran ortasında başlarsak, temmuz sonunda bitiririz diye planlıyoruz. Planlama normal lig formatı üzerine. Seyircisiz oynama durumu ise kesin" açıklamasını yaptı.
"UEFA'nın iki seçeneği var"
"UEFA, Avrupa'da normalleşmenin hissedildiğini düşünüyor. UEFA da özellikle büyük liglerin, haziran başında, hatta Almanya daha erken de olabilir, oynanabileceğini düşünüyor. Haziran ve temmuz ayında yerel liglerin oynanması, aynı anda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının oynanması. İkinci alternatif ise UEFA, haziran ve temmuzda yerel ligleri bitirip, ağustos ayında kendi şampiyonalarını düzenleyecek. Bu durumda gelecek sezon ki Avrupa maçlarının başlaması da ekim ayına sarkıyor. 20 Ekim gibi düşünülüyor."
"Mayıs ayında çalışmalar başlamalı"
"Bugün Ahmet Ağaoğlu başkan kendisi bahsetti, Sörloth gelmiş. 15 günlük karantina süreci içerisinde. Tüm kulüplerin futbolcularını çağırması lazım. Haziran ortasında ligleri başlatırsak, mayıs ortasında çalışmaların başlaması lazım. Her takım dışarıdan futbolcularını getirtip, 15 günlük karantina sürecini tamamlamak istiyordur. Futbolcuların test edilmesi, oturma düzeni, sahada kaç kişi olacak, futbolcuların soyunma odasındaki hijyenik durumları nasıl olacak, bunların hepsinin kriterleri belirleniyor, TFF Sağlık Kurulu çalışıyor. Gelecek hafta UEFA'nın da protokolleri açıklanır"
"Ligleri tamamlamayan ülkelerde takımları UEFA belirleyecek"
"Belçika ve Hollanda liglerin devam etmeyeceğini bildirdi. Bu konuda UEFA çok ısrarcı, liglerin bitirilmesi konusunda. Özellikle büyük ligler. İlk 5 lig ve bizim ligimiz UEFA için çok önemli. Belçika ve Hollanda küçük ligler, UEFA belki esnek davranabilir. Kolay bir şekilde ben ligleri bitirdim, bu takımları gönderiyorum şeklinde karar verdiğinde ligler, UEFA kontrol edecek. UEFA maçların sahada kazanılmasına önem veriyor, sportif başarıya önem veriyor. Liglerden gelen haberleri yönetim kurulu ele alacak ve ona göre karar verecek. Tamamen yerel federasyonlar bu kararı veremeyecek. Her gelen talebi UEFA'nın kabul etmeyeceğini düşünüyorum, diğer arkadaşlarım da öyle düşünüyorlar. UEFA sportif başarıyı önemsiyor. Sağlık tabii ki çok önemli, devletlerin vereceği karara UEFA'nın saygı duymaması gibi bir şey söz konusu değil ama sıkı bir süreç izleyecek UEFA"
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