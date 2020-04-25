Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, liglerin ne zaman başlayacağı konusunda, "10 maç gününe ihtiyacımız var. Haziran ortasında başlarsak, temmuz sonunda bitiririz diye planlıyoruz. Planlama normal lig formatı üzerine. Seyircisiz oynama durumu ise kesin" açıklamasını yaptı.

"UEFA'nın iki seçeneği var"

"UEFA, Avrupa'da normalleşmenin hissedildiğini düşünüyor. UEFA da özellikle büyük liglerin, haziran başında, hatta Almanya daha erken de olabilir, oynanabileceğini düşünüyor. Haziran ve temmuz ayında yerel liglerin oynanması, aynı anda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının oynanması. İkinci alternatif ise UEFA, haziran ve temmuzda yerel ligleri bitirip, ağustos ayında kendi şampiyonalarını düzenleyecek. Bu durumda gelecek sezon ki Avrupa maçlarının başlaması da ekim ayına sarkıyor. 20 Ekim gibi düşünülüyor."

"Mayıs ayında çalışmalar başlamalı"

"Bugün Ahmet Ağaoğlu başkan kendisi bahsetti, Sörloth gelmiş. 15 günlük karantina süreci içerisinde. Tüm kulüplerin futbolcularını çağırması lazım. Haziran ortasında ligleri başlatırsak, mayıs ortasında çalışmaların başlaması lazım. Her takım dışarıdan futbolcularını getirtip, 15 günlük karantina sürecini tamamlamak istiyordur. Futbolcuların test edilmesi, oturma düzeni, sahada kaç kişi olacak, futbolcuların soyunma odasındaki hijyenik durumları nasıl olacak, bunların hepsinin kriterleri belirleniyor, TFF Sağlık Kurulu çalışıyor. Gelecek hafta UEFA'nın da protokolleri açıklanır"

"Ligleri tamamlamayan ülkelerde takımları UEFA belirleyecek"

"Belçika ve Hollanda liglerin devam etmeyeceğini bildirdi. Bu konuda UEFA çok ısrarcı, liglerin bitirilmesi konusunda. Özellikle büyük ligler. İlk 5 lig ve bizim ligimiz UEFA için çok önemli. Belçika ve Hollanda küçük ligler, UEFA belki esnek davranabilir. Kolay bir şekilde ben ligleri bitirdim, bu takımları gönderiyorum şeklinde karar verdiğinde ligler, UEFA kontrol edecek. UEFA maçların sahada kazanılmasına önem veriyor, sportif başarıya önem veriyor. Liglerden gelen haberleri yönetim kurulu ele alacak ve ona göre karar verecek. Tamamen yerel federasyonlar bu kararı veremeyecek. Her gelen talebi UEFA'nın kabul etmeyeceğini düşünüyorum, diğer arkadaşlarım da öyle düşünüyorlar. UEFA sportif başarıyı önemsiyor. Sağlık tabii ki çok önemli, devletlerin vereceği karara UEFA'nın saygı duymaması gibi bir şey söz konusu değil ama sıkı bir süreç izleyecek UEFA"

Almanya'dan ilginç teklif: Futbolcular maskeyle oynasın Spiegel dergisinde yer alan haberde Almanya Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Dairesinin, Alman Kulüpler Birliği (DFL) tarafından Bundesliga'nın yeniden başlaması konusundaki sağlık ve hijyen tasarısına ilişkin 3 sayfalık bir yazı hazırladığı belirtildi.Yazıda Bundesliga'daki maçların başlamasına olanak sağlanması için yapılan öneriler arasında sahada bulunan futbolcuların ve hakemlerin ağız ve burun bölümünü kapatmak için tıbbi maske takmaları istenildiği aktarılan haberde, maskelerin kayması durumunda karşılaşmanın hemen durdurulması gerektiği ifade edildi.Haberde, maskelerin değiştirilmesi için de her 15 dakikada karşılaşmanın kısa süreli durdurulması istendiği kaydedildi.İkinci öneri futbolcularla temasta olan herkesi karantinaya almakBundesliga'daki maçların yeniden başlaması için İş Güvenliği Dairesi tarafından yapılan diğer önerinin ise futbolcularla temasta olacak herkesin karantinaya alınması olduğu aktarılan haberde, futbolcular, teknik direktörler, sağlık elemanları ve futbolcularla doğrudan temasta bulunacak diğer kişilerin büyük bir otele yerleştirilmesi önerildi.Haberde ayrıca, oyuncuların normal mücadele dışında gol sevinci gibi durumlarda sosyal temas kuralına uyulmasının istendiği, buna uyulmaması durumunda hakem tarafından uyarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.Henüz bakana sunulmadıAlmanya Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada, böyle bir yazının bulunduğunu ancak bunun çalışma düzeyinde bir tasarı olduğunu ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil'e henüz sunulmadığı ifade edildi.Almanya'da 1. ve 2. futbol ligleri Kovid-19 salgını sebebiyle 30 Nisan'a kadar askıya alınmış durumda.DFL Başkanı Christian Seibert, dün düzenlediği basın toplantısında kulüpler olarak liglerin başlaması için hazırlıklı olduklarını, ancak liglerin ne zaman başlayacağına ilişkin tarihin Alman hükümeti ve eyalet başbakanlarının vermesi gerektiğini ifade etmişti.Seibert, maçların başlaması hususunda bir dizi kurallar içeren sağlık ve hijyen tasarısının DFL tarafından hazırlandığını açıklamıştı.Galeri: UEFA'nın futbol planı ortaya çıktı: Tarihte bir ilk yaşanabilir

Futbolun zirvesinde altyapı vurgusu Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüştü. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;"Bir sporcumuzun sağlığını asla hiçbir şeye değişmeyiz""Değerli kulüp başkanlarımızla bir aradayız. TFF Başkanımız ve Kulüpler Birliği ile irtibat halindeyiz. İnşallah bu birlik ve beraberliğin nicelerini de gerçekleştiririz. Hepimiz için aslolan ligleri devam ettirmek olacaktır. Fakat sağlık her şeyin başında gelen bir unsur. Bir sporcumuzun sağlığını asla hiçbir şeye değişmeyiz.""Bu sürecin bir kazanım olmasını temenni ediyoruz""Spor camiamız adına, hem mali anlamda hem de sportif anlamda yapılanları değil, yapılamayanları ortaya koymak durumundayız. Bu sürecin bir kazanım olmasını temenni ediyoruz. Amatör branşlarımızın desteklenmesi konusunda yönetmelik çalışmalarımız da hızla sürüyor.""Altyapı üzerine yoğunlaşmalıyız""Önemli olan bu süreci nasıl fırsata çevirebileceğimiz. Türk sporu için nasıl bir kazanım elde ederiz, bunu düşünmeliyiz. Bundan sonraki süreçte dışa bağımlı olmak yerine üretim ve altyapı üzerine yoğunlaşmalıyız."Açılış konuşmasından sonra Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve kulüp başkanlarıyla fikir alışverişinde bulundu. Toplantının kalan bölümü kapalı olarak gerçekleştirildi.

Salgın futbol kurallarında zorunlu değişikliğe yol açabilir Salgın nedeniyle evlerinde idman yapmak zorunda kalan futbolcuların maçların başlaması halinde ciddi sakatlık riskleri oluşabilir. Bu sebeple Avrupa futbolunu yönetenler konuyla ilgili çalışma yapıyor.Galatasaray'da Roberto Mancini döneminde başarılı teknik adamla birlikte çalışan Ivan Carminati, idman bilimine dair önemli mesajlar verdi. Şimdi Zenit'te görev yapan İtalyan hocanın Koronavirüs günleri için yaptığı uyarıları tecrübeli gazeteci Bülent Timurlenk yazdı. İşte o bilgiler;"İki ay aradan sonra maça çıkmak için 3 hafta idman yetmez. Adale sakatlıkları çok yaşanacak. 5 oyuncu değişikliğinin liglerin kalan haftalarında bu dönem için geçici bir kural olarak uygulanması lazım. Sıcak havalar adale sakatlıklarını azaltır ama futbolcuların ufak gruplarla yapacakları idmanlar öncesinde iyi ısınmaları ve fitness salonunda çalışmaları gerekiyor. Evdeki çalışmalar elbette ki yetmez, mutfaktan uzak durmaları gerekiyor. Bu dönemde 2 kg fazlalık kabul edilebilir ama o 2 kg ile 4 kg arasında çok fark var futbolcular için. Uyku saatlerine dikkat etmeliler, önemli olan 8 saat uyumak değil, bunu gece uyumak. Bugünlerde sabaha karşı yatıp öğlen kalkan futbolcuların eski düzenlerine dönmeleri gerekiyor."İlerleyen süreçte UEFA'nın bu sezona özel 5 oyuncu değişikliğini gündeme getirebileceği ve böyle bir kararın çıkmasının sürpriz olmayacağı belirtiliyor.Galeri: Bir dönem Süper Lig'de forma giyen yıldız futbolcular şimdi nerede?



