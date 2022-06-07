Sevilla’dan Marcao’ya 15 milyon Euro

Galatasaray’da kadro çalışmaları için seçim beklenirken, bazı isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Bireysel olarak öne çıkan oyunculardan Marcao’nun talipleri artıyor. Daha önce İtalyan ekipleri Roma ve Napoli’nin istediği 26 yaşındaki futbolcu için bu kez Atalanta ve İspanyol ekibi Sevilla devreye girdi.

Diego Carlos’u Aston Villa’ya satan Sevilla, oyuncunun yerini Marcao ile doldurmak istiyor.

Avrupa'yı istiyor

Sevilla’nın Marcao için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardığı bildiriliyor. Daha önce İtalyan basını da Atalanta’nın, Marcao için teklif yapmaya hazırlandığını duyurmuştu. Seçim sürecine giren Galatasaray’da, transfer tekliflerine ilişkin karar yeni yönetime bırakıldı. Başkan adaylarından Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu ise Marcao’nun satışına sıcak bakmadıklarını söylemişlerdi.

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26 yaşındaki Brezilyalı stoperin, Avrupa Kupaları’nda yer alan bir takıma gitmek isteyebileceği ifade edildi.

Marcao, 2019’da Portekiz ekibi Chaves’den 4 milyon Euro’ya Galatasaray’a transfer olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanılan maçlarda toplanılan reytingler dikkate alınarak yapılan sezon 11'inde Galatasaraylı Marcao da yer aldı pic.twitter.com/Ezm8s86x4e — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 19, 2022