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Spor

Sezonun son maçı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak

​Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilme taleplerinin kabul edildiğini açıklamıştı. Bu sonuçla, sezonun son haftasında oynanacak Hatayspor - Galatasaray ve Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadeleleri oynanmayacağı için iki ezeli rakibin ligdeki son maçları 37'nci haftadaki derbi olacak.

14:45 . 12/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ali Sami Yen Nef Stadyumu

Ali Sami Yen Nef Stadyumu

Sezonun son haftasında oynanacak Hatayspor - Galatasaray ve Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadeleleri oynanmayacağı için iki ezeli rakibin ligdeki son maçları 37'nci haftadaki derbi olacak.

Öte yandan iki takımın şu ana kadar oynadığı maçlarda alınan skorlar geçerli sayılacak. Deprem sonrasında oynanacak mücadelelerde ise iki takım hükmen 3-0 mağlup sayılacak.

Bu arada ligin zirvesindeki ilk 4 takımın Hatayspor ve Gaziantep FK ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

Galatasaray - Hatayspor: 4-0

Galatasaray - Gaziantep FK: 2-1


Fenerbahçe - Hatayspor: 4-0

Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-2


Gaziantep FK - Başakşehir: 1-1

Hatayspor - Başakşehir: 3-3


Hatayspor - Beşiktaş: 2-1

Gaziantep FK - Beşiktaş: 1-1



#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Lig
2 saat önce
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Sezonun son maçı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak
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