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Shakhtar Donetsk, İran'ın Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istedi

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Rusya'nın askeri müdahalesine destek verdiği iddiasıyla İran'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan çıkarılması çağrısında bulundu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Shakhtar CEOsu Palkinden FIFAya çağrı: Ukrayna Dünya Kupasında olmalı, İranın yeri yok!
Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibi, Rusya'ya örtülü destek verdiği iddiasıyla İran'ın Dünya Kupası'ndan çıkartılarak Ukrayna'nın dahil edilmesini istedi.

Shakhtar CEO'su Palkin: "Ukrayna Dünya Kupası'nda olmalı, İran'ın yeri yok"

Kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapan Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, "İran'ın Ukraynalılara yönelik saldırılara doğrudan katılımı nedeniyle Dünya Kupası'na katılımının derhal yasaklanması için FIFA'ya ve tüm uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Ukrayna Dünya Kupası'nda olmalı. İran'ın orada yeri yok." ifadelerini kullandı.

Palkin, "İran, milli takımlarının Dünya Kupası'nda oynamasını izleyerek eğlenirken, Ukraynalılar İran insansız hava araçları ve İran füzeleri tarafından öldürülecek. Bu tür yaklaşık 250 insansız hava aracı, Ukrayna'nın şehirlerine saldırdı" açıklamasını yaptı.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

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