Trabzonspor'a yıldız oyuncu için teklif yapıldı: 6 milyon euro

Trabzonspor’da mevcut kadroda olan futbolculara teklifler gelmeye devam ediyor. Bordo- mavili takımda son olarak resmi teklif alan oyuncu Djaniny Semedo oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah, Djaniny’yi kadrosuna katmak için Trabzonspor kulübüne resmi teklifte bulundu. Yapılan teklifin 6 milyon euro civarı olduğu öğrenildi. Yönetim kurulu gelen son teklifi değerlendirmeye aldı. Bordo-mavili formayla geçtiğimiz sezon 31 maçta görev alan Djaniny takımına 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Diğer yandan transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Ezgian Aliovski, Mert Çetin, İsmail Köybaşı ve Efecan Karaca ile temaslarını devam ettiriyor. Bordo-mavililerde, Almanya’dan haber beklenen Sörloth transferiyle ise bizzat başkan Ahmet Ağaoğlu’nun ilgilendiği de öğrenildi.

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31 maçta görev alan Djaniny takımına 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.