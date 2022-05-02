Sinan Engin: Jorge Jesus Fenerbahçe'ye hayırlı olsun

Fenerbahçe'de teknik direktör krizinin bu ay içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Dünyaca ünlü hocalarla görüşen sarı-lacivertlilerde aday listesi, Joachim Löw ve Jorge Jesus olmak üzere ikiye düşürülmüştü.

Son olarak Portekiz'e giden burada Jesus ile bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaştığı iddia edildi. Beyaz TV'de açıklamalarda bulunan eski futbolcu ve futbol yorumcusu Sinan Engin, sarı-lacivertli takımın Portekizli hoca ile anlaştığını söyledi.

"Jorge Jesus Fenerbahçe'ye hayırlı olsun"

Engin, "Jorge Jesus Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar sözleşmesi var, bizim gönlümüz kalmasından yana ama benim bildiğim Ali Koç bu işi bitirmiştir. Ali Koç, özel uçağıyla Portekiz'e gidiyor. Portekiz Cumhurbaşkanı geliyor, o geliyor, bu geliyor falan filan bu iş bitmiştir. Jorge Jesus Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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