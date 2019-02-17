SÜPER LİG

Sinan Gümüş isyan etti: Yorumcular sallayabilir ben hocaya bakarım

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, Kasımpaşa maçı öncesinde kendisi hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. 25 yaşındaki oyuncu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada performansı konusunda yapılan eleştirilere ise "Yorumcular her türlü sallayabilir ama benim için önemli olan hocamın ne düşündüğü" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sinan Gümüş bu sezon Süper Lig'de 4 gol atmıştı.

Sinan Gümüş bu sezon Süper Lig'de 4 gol atmıştı.

Fotoğraf: Evren Atalay

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, Kasımpaşa mücadelesi öncesinde kendisi hakkında çıkan haberler ve yapılan eleştirilerle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

İşte Sinan Gümüş'ün açıklamalarından öne çıkanlar;

Hakkımda çıkan haberleri yalanladım ama bugün yine aynı haber yapıldı. Oyuncuları bitirmek istiyorlar. Biz sosyal medyada savaşmaya devam edeceğiz. Taraftarlar yalanlara bakmasın. Yorumcular her türlü sallayabilir ama benim için önemli olan hocamın ne düşündüğü.
  • Sinan Gümüş bu sezon çıktığı 14 Süper Lig maçında 4 gol attı 2 de asist yaptı.

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