Sinan Gümüş isyan etti: Yorumcular sallayabilir ben hocaya bakarım

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, Kasımpaşa mücadelesi öncesinde kendisi hakkında çıkan haberler ve yapılan eleştirilerle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

İşte Sinan Gümüş'ün açıklamalarından öne çıkanlar;

Hakkımda çıkan haberleri yalanladım ama bugün yine aynı haber yapıldı. Oyuncuları bitirmek istiyorlar. Biz sosyal medyada savaşmaya devam edeceğiz. Taraftarlar yalanlara bakmasın. Yorumcular her türlü sallayabilir ama benim için önemli olan hocamın ne düşündüğü.

