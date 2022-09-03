ÖZET: Sivasspor 0-0 Fatih Karagümrük

DG Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında Andrea Pirlo'nun yönetimindeki Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Baştan sona karşılıklı ataklarla geçen ve bol bol gol pozisyonlarının yer aldığı maçta gol sesi çıkmadı. Sivasspor - Karagümrük maçının özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.
DG Sivasspor - Fatih Karagümrük özet (Maçtan dakikalar)
9. dakikada Diagne’nin pasında Colley’in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı sert şutta top az farkla dışarı çıktı.
21. dakikada Goutas’ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan N’jie’nin vuruşunda kaleci Vivano kurtarmayı başardı.
40. dakikada Caner’in pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Borini etkisiz vurdu, top kalesi Ali Şaşal’da kaldı.
61. dakikada Dia Seba’nın ceza sahası yayı üzerinden verdiği ara pasla topla buluşan N’jie’nin şutunu kaleci Viviano kornere çeldi.
73. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel’in ceza sağası dışından verdiği pasla topla buluşan Ulvestad’ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
89. dakikada ikinci sarı kartını gören Uğur kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sivasspor maçın son dakikalarını 10 kişi oynadı.
90. dakikada Dresevic’in pasıyla ceza yayı dışından topla buluşan Shukurov’un sert şutunda kaleciden seken top direğe çarparak oyun alanına döndü.
DG Sivasspor - Fatih Karagümrük beIN SPORTS özet: Tıkla izle
Sivasspor ligdeki 3. beraberliğini elde etti
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan DG Sivasspor, bu sezonki 3. beraberliğini elde etti. Yiğidolar, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, ligin ikinci haftasında ise deplasmanda Adana Demirspor’a 3-0 mağlup olmuştu. Üçüncü haftada Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, dördüncü haftada ise Beşiktaş’a 3-1 yenilmişti.