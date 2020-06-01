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Sivasspor 3. kez koronavirüs testinden geçti

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayımladığı ’Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü’ kapsamında DG Sivasspor futbolcularına ve teknik heyetine 3. kez korona virüs testi yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Teknik direktör Rıza Çalımbay'dan da örnek alındı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'dan da örnek alındı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’ne gelen ekip; tüm A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere üçüncü kez korona virüs testi yaptı.

Daha önce 2 kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

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