Sivasspor 3. kez koronavirüs testinden geçti

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’ne gelen ekip; tüm A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere üçüncü kez korona virüs testi yaptı.
Daha önce 2 kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda pozitif vakaya rastlanılmamıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı ´Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü´ kapsamında A takım futbolcularımıza ve teknik heyetimize 3. kez Kovid-19 testi yapıldı. pic.twitter.com/xoZw6xotI1
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı ´Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü´ kapsamında A takım futbolcularımıza ve teknik heyetimize 3. kez Kovid-19 testi yapıldı. pic.twitter.com/xoZw6xotI1— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) 1 Haziran 2020
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