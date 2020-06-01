Sivasspor 3. kez koronavirüs testinden geçti

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’ne gelen ekip; tüm A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere üçüncü kez korona virüs testi yaptı.

Daha önce 2 kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda pozitif vakaya rastlanılmamıştı.