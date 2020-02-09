Sivasspor-Başakşehir: 1-1

Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor sahasında Başakşehir'i ağırladı. Eksi 10 derecede oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Başakşehir'in golünü 65. dakikada Demba Ba kaydetti. Sivasspor'un golü 81. dakikada Yatabare'den geldi.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 42 yaptı ve bir maç eksiği bulunan Trabzonspor'un önünde haftayı lider kapattı. Başakşehir ise puanını 40'a yükseltti.

Maçın önemli anları

2. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan’nız zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.

31. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Visca’nın şutunda kaleye giden topu Claudemir uzaklaştırmayı başardı.

32. dakikada Elia’nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Demba Ba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

39. dakikada Uğur’un sol kanattan ortasında topla buluşan Fernando meşin yuvarlağı kaleye göndermek istese de savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.





52. dakikada Appindangoye'den kaptığı topla soldan ceza alanına giren Demba Ba, çapraz pozisyondan vuruşunda topu auta gönderdi.

61. dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı çizgisi üzerinden kaleyi karşıdan gören noktadan yerden etkili vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Medipol Başakşehir savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

GOL!

66. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin pasında penaltı noktasının biraz gerisinde Visca'nın bekletmeden vuruşunda Uğur Çiftçi'nin müdahale ettiği meşin yuvarlak kale alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Demba Ba, topu filelerle buluşturdu: 0-1.

GOl!

80. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Papp'ın soldan ceza alanına ortasında Yatabare'nin uzak köşeye kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

90+2. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok, topu son anda kornere tokatladı.

90+4. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı dışından sol çaprazdan etkili şutunda kaleci Mert Günok, topu güçlükle kornere çeldi.

Mücadele 1-1 tamamlandı.







