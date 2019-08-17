Sivasspor-Beşiktaş maçında korkutan an: Hastaneye kaldırıldı
SÜPER LİG

Sivasspor-Beşiktaş maçında korkutan an: Hastaneye kaldırıldı

Beşiktaşlı futbolcu Tyler Boyd ile Sivasspor Kalecisi Samassa'nın çarpışması mücadelenin ilk yarısına damga vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samassa'nın yerde kaldığı an.

Samassa'nın yerde kaldığı an.

Sivasspor Kalecisi Samassa, Tyler Boyd ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Saha kenarına gelen kaleci baygınlık geçirdi. Başı dönen kaleci ambulansla hastaneye götürüldü.

Öte yandan Tyler Boyd'un Samassa'nın sakatlanmasına sebep olduğu pozisyonda sarı kart görmesi tartışma çıkardı. Sosyal medyada bazı futbolseverler ABD'li futbolcunun kırmızı kart görmesi gerektiği savundu.

  • Öte yandan hastanede tomografisi çekilen Samassa'nın geçici hafıza kaybı yaşadığı açıklandı.

İşte Tyler Boyd ve Samassa'nın tartışma çıkartan pozisyonu;

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

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