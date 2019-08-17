Sivasspor-Beşiktaş maçında korkutan an: Hastaneye kaldırıldı

Sivasspor Kalecisi Samassa, Tyler Boyd ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Saha kenarına gelen kaleci baygınlık geçirdi. Başı dönen kaleci ambulansla hastaneye götürüldü.
Öte yandan Tyler Boyd'un Samassa'nın sakatlanmasına sebep olduğu pozisyonda sarı kart görmesi tartışma çıkardı. Sosyal medyada bazı futbolseverler ABD'li futbolcunun kırmızı kart görmesi gerektiği savundu.
- Öte yandan hastanede tomografisi çekilen Samassa'nın geçici hafıza kaybı yaşadığı açıklandı.
İşte Tyler Boyd ve Samassa'nın tartışma çıkartan pozisyonu;
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