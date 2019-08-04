Sivasspor-Fenerbahçe maçına saat ayarı

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 21'incisi düzenlenecek Cumhuriyet Kupası maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi.
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Öte yandan, kupanın kağıt biletlerinin satışı, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store ve Yeni 4 Eylül Stadyumu önündeki Passolig Kart gişelerinden devam ediyor.
- Karşılaşmanın biletleri, 5, 10 ve 20 liradan satılıyor.
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak 21. Cumhuriyet Kupası maçının başlama saati 19.00'dan 20.00'ye alındı. pic.twitter.com/xsc1U4J9Fz
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak 21. Cumhuriyet Kupası maçının başlama saati 19.00'dan 20.00'ye alındı. pic.twitter.com/xsc1U4J9Fz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 4 Ağustos 2019
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