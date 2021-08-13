Spor Sivasspor, Fenerbahçeli oyuncunun peşine düştü
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Sivasspor, Fenerbahçeli oyuncunun peşine düştü

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mame Thiam'a talip oldu. 28 yaşındaki oyuncu için bonservis ücreti ödemek istemeyen Yiğidolar, Fenerbahçe'nin kararını bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor, Fenerbahçeli Mame Thiamın peşine düştü
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay önderliğinde yeni sezona giriş yapacak olan Sivasspor, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mame Thiam'ın peşine düştü.

Bonservis ödemek istemiyorlar

Ajansspor'da yer alan habere göre Yiğidolar'da başkan Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yaptı. 28 yaşındaki oyuncuyu bonservissiz bir şekilde transfer etmek isteyen Sivasspor'un bu teklifli, sarı-lacivertliler tarafından sıcak karşılanmadı.

  • Göztepe'nin de kadrosuna katmak istediği Mame Thiam'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Sarı-lacivertli yönetimin kısa süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.

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Transfermarkt verilerine göre Mame Thiam'ın güncel bonservis değeri 2.5 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Mame Thiam'ın güncel bonservis değeri 2.5 milyon euro.
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