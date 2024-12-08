Sivasspor - Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor'a konuk olacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda bugün saat 16.00'da başlayacak maçın Video Asistan Hakem'i (VAR) Alper Çetin oldu.

Karşılaşmada Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Serkan Çimen görev yapacak.