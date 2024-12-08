Sivasspor - Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu

Sivasspor - Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Bu maçın VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor'a konuk olacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda bugün saat 16.00'da başlayacak maçın Video Asistan Hakem'i (VAR) Alper Çetin oldu.
Karşılaşmada Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Serkan Çimen görev yapacak.
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