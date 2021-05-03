Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Sivasspor Gaziantepi mağlup etti ve kulüp rekoru kırdı
FUTBOL FUTBOL

Sivasspor Gaziantep'i mağlup etti ve kulüp rekoru kırdı

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında Demir Grup Sivasspor’a 1-0 mağlup oldu. Sivasspor bu galibiyetle birlikte 5. sıraya yükseldi. Kırmızı beyazlılar Süper Lig'de 16 maçlık yenilmezlik serisine sahip.

Haber Merkezi DHA
Sivasspor Gaziantepi mağlup etti ve kulüp rekoru kırdı
Sivassporlu futbolcuların Gaziantep maçındaki gol sevinci.

Sivasspor, Gaziantep'i deplasmanda 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'de 5. sıraya yükseldi. Kırmızı beyazlılar bu galibiyetin yanı sıra ligde 16 maçtır kaybetmeyerek kulüp tarihi adına önemli bir rekor kırdı.

Karşılaşmadan dakikalar;

4’üncü dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Kayode, Gradel'i düşündü ancak savunma son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

13’üncü dakikada orta alandan gelişen Sivasspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Gradel’in, ceza alanı dışından vurduğu top direkten döndü.

GOL!

  • 29’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Gradel’in uzaktan sert vurduğu top ağlara gitti: 0-1

35’inci dakikada Gaziantep FK orta alana yakın bölgeden serbest vuruş kazandı. Ceza alanına gönderilen topa Ertuğrul kafayı vurdu ancak pozisyondan önce yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

60’ıncı dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topu iyi sürükleyen Güray'ın ceza alanına ortasına gönderdiği topa Muhammet kayarak dokundu, top az farkla auta gitti.

74’üncü dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında sol çaprazda topla buluşan Maxim’in ceza sahası dışından vurduğu sert şut kaleciden sekti, pozisyonun devamında topu son anda savunma uzaklaştırdı.

84’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Enver'in ceza alanına çevirdiği topa Dicko kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.

90+4'üncü dakikada Gaziantep FK'da kazanılan serbast vuruşta topun başına gecen Mirza'nın şutu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında seken topa Muhammet'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

  • Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-0 Sivasspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.


Abone Ol Google News
Dünya bayılan horozu istiyor

Dünya bayılan horozu istiyor

​'Denizli hariç her yerden ilgi gördük'
Yürekleri dağlayan kare

Yürekleri dağlayan kare

​11'inci kattan düşen dört yaşındaki Yusuf Eymen toprağa verildi.
Bakan Muştan Sözcü gazetesine tepki: Dün yalanladık bugün manşet yapmışlar

Burdur'da kaybolan otizmli Kerim Can sağ olarak bulundu.
Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

​Evinin çatısındaki yılanı öldürmek istemişti.

​Market genelgesi esnafı sevindirdi

Yarın hesaplara yatırılacak

Yarın hesaplara yatırılacak

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinde tarih belli oldu.

Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa önerisini açıkladı.
AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Gündem

AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa çalışmalarını tamamladığını ve 100 maddelik bir öneri hazırladıklarını duyurmuştu. Bahçeli'nin önerisiyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovenyalı mevkidaşı Dr. Anze Logar ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizde şu anda iyi bir atmosfer söz konusu. Gümrük birliği gibi önemli konularda işbirliği adımlarının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı:
Spor

Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı: "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi"

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.