​Sivasspor ile Trabzonspor yenişemedi

Süper Lig’de üst sıralardan kopmak istemeyen iki takım arasındaki seyir zevki yüksek maç 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Trabzonspor 56, Sivasspor ise 41 puana yükseldi.

Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kalırken, dış sahada yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve oyunu Trabzonspor kale alanı önüne taşıyan ev sahibi Sivasspor karşısında takım savunmasını ön planda tutarak oynayan bordo mavililer, ilk 10 dakika kalesinde ciddi tehlike yaşamasa da arkaya yaslanarak oynadı. 3. dakikada kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Uğur Çiftçi ortaladı, Uğurcan topu kontrol etti. 10’da Ahmet Oğuz’un ortasında Yatabare topa dokunamayınca kaleci Uğurcan’da kaldı. 16. dakikada Trabzonspor ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Bu dakikada soldan ceza sahasına giren Nwakaeme rakiplerinden sıyrıldı.

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Çizgiye inerken yapktığı vuruşunda top kaleciden döndü. Bu pozisyondan sonra oyunda denge kurulurken, her iki takım da ikinci bölgeyi çabuk geçerek sonuç üretecek pozisyonlar aramaya başladı. 24’de ceza sahası önünden Nwakaeme’nin vuruşunda top üstten auta gitti. 31’de Nwakaeme’nin soldan kale alanına gönderdiği pasta Ekuban hareketlendi ancak topa dokunamayınca az farkla dışarıya çıktı. 39’da Yunus Mallı’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasını aşan topa Bakasetas’ın vuruşunda top auta gitti. 44. dakikada kullanılan serbest vuruşta Bakasetas’ın vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi ve ilk yarı golsüz sona erdi.

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İkinci yarıda da iki takım da savunma güvenliğini ön planda tutup, topun arkasında kalarak ani ataklarla sonuç ararken, Sivasspor ilk yarıda olduğu gibi daha etkili olan taraftı. 50. dakikada ceza sahası dışından gelen şutta defansa çarpan top, Uğurcan’ın müdahalesiyle kornere çıktı. 57. dakikada çabuk gelişen Trabzonspor atağında solda topla buluşan Nwakaeme’nin ortasında Ekuban net pozisyonda kafayı vurdu, top az farkla auta gitti. İki takım da orta alanda direnç gösteremeyince ani ataklarla birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar fakat ileride çoğalamayınca sonuç üretecek pozisyon bulmakta zorlandılar. 70. dakikada soldan gönderilen ortada Hakan’ın kafa vuruşu auta çıktı. Kalan sürede başka gol olmayınca maç 0-0 berabere sonuçlandı.