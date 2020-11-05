UEFA AVRUPA LİGİ

Sivasspor-Karabağ (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Sivasspor, sahasında kardeş ülkemiz Azerbaycan takımlarından Karabağ ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında Azerbaycan takımlarından Karabağ'ı konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında Azerbaycan takımlarından Karabağ'ı konuk ediyor.

Fotoğraf: Yeni Şafak

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, I Grubu'ndaki üçüncü hafta mücadelesinde Karabağ'ı konuk ediyor. Grubun diğer maçında ise Villarreal sahasında Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.

İlk 11'ler belli oldu
  • Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Ninga, Yatabare.
  • Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Andrade, Ozobic, Zoubir, Owusu.

Sivasspor'un 'Avrupa' karnesi

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivas ekibi, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi.

Sivasspor, Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen, kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

  • Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına katılamadı.
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