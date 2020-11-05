Sivasspor-Karabağ maçında dostluk rüzgarı

Sivasspor-Karabağ maçı öncesinde dostluk rüzgarları esti. İki dost ülkenin temsilcilerinin maçında teknik direktör Gurban Gurbanov'un duygu yoğunluğu yüksek açıklamaları dikkat çekmişti. Bununla birlikte iki takımın sahaya çıkarken tercih ettiği formalar da gözlerden kaçmadı.

Sivasspor klasik olarak kırmızı renkteki iç saha formasıyla mücadeleye çıkarken Karabağ, deplasmanlarda giydiği siyah ve mavi ağırlıklı forması yerine beyazı tercih etti.

Yayıncı kuruluşun spikeri Ali Ferahbot, karşılaşma öncesinde iki takımın forma renklerine vurgu yaparak "Sahada bayrağımızın rengi var. Bir kez daha yüksek sesle söyleyelim Karabağ, Azerbaycan'ındır" ifadelerini kullandı.

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov: "Havalimanında bana Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi. Onları evimin en güzel köşesinde saklayacağım." — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 4, 2020

Locaların yüzde 50'si kadar seyirci alındı