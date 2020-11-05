UEFA AVRUPA LİGİ

Sivasspor-Karabağ maçında dostluk rüzgarı

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Sivasspor, Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşıyor. İki dost ülkenin temsilcilerinin karşılaşmasında dikkat çekici detaylar vardı. Karşılaşma öncesinde Karabağ'ın hocası Gurbanov'un sözleri duygulandırırken iki takım sahaya çıkarken tercih ettiği forma renkleri de gözlerden kaçmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karabağlı futbolcular Sivasspor maçına beyaz formalarla çıktılar.

Karabağlı futbolcular Sivasspor maçına beyaz formalarla çıktılar.

Fotoğraf: MURAD SEZER

Sivasspor-Karabağ maçı öncesinde dostluk rüzgarları esti. İki dost ülkenin temsilcilerinin maçında teknik direktör Gurban Gurbanov'un duygu yoğunluğu yüksek açıklamaları dikkat çekmişti. Bununla birlikte iki takımın sahaya çıkarken tercih ettiği formalar da gözlerden kaçmadı.

Sivasspor klasik olarak kırmızı renkteki iç saha formasıyla mücadeleye çıkarken Karabağ, deplasmanlarda giydiği siyah ve mavi ağırlıklı forması yerine beyazı tercih etti.

Yayıncı kuruluşun spikeri Ali Ferahbot, karşılaşma öncesinde iki takımın forma renklerine vurgu yaparak "Sahada bayrağımızın rengi var. Bir kez daha yüksek sesle söyleyelim Karabağ, Azerbaycan'ındır" ifadelerini kullandı.

Locaların yüzde 50'si kadar seyirci alındı

  • Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alındı. Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, maç öncesi Azerbaycan temsilcisi Karabağ ekibini konakladığı otelde ziyaret ederek, başarılar diledi. Karabağ yöneticileri, Ayhan'a forma hediye etti.
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