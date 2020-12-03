Sivasspor kaybetti Karabağ umut verdi

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5'inci maçında İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 yenildi. Kırmızı-beyazlılar, 5 maç sonunda 6 puanda kalırken, konuk ekip puanını 13'e çıkararak gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. Sivasspor, bir üst tura çıkma şansını İsrail'deki Maccabi Tel Aviv maçına taşıdı. Covid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine yardımcısı Bülent Albayrak takımın başında sahaya çıktı. Sakat ve hasta oyuncular nedeni ile Sivasspor'un yedek kulübesinde sadece 4 futbolcu yer aldı.

Karşılaşmadan dakikalar;

8. dakikada Kubo’nun kullandığı köşe vuruşunda Foyth topu boş kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı dışarı çıktı.

12. dakikada Kubo’nun kullandığı köşe vuruşunu kaleci Samassa yerinden çıkarak topu uzaklaştırdı.

17. dakikada Gradel’in sol kanattan pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Robin Yalçın’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

18. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içerisindeki Coquelin kafa vuruşu ile topu kaleye göndermek istedi, direkten dönen topu Camara çıkarttı.

20. dakikada Kubo’nun kaleyi hedef alan köşe vuruşu kaleci Samassa’da topu kontrol etmeyi başardı.

53. dakikada Caner’in sağ kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içerisinde Yatabare topla buluştu. Onun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

64. dakikada Fajr’ın ceza sahası dışından çektiği uzun şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

75. dakikada Costa’nın ceza sahasının solundan ortaladığı topu ceza sahası içerisindeki Chukwueze’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

83. dakikada Claudemir’in ceza sahası dışından çektiği uzun şutta top yandan auta çıktı.