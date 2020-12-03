Sivasspor kaybetti Karabağ umut verdi

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5'inci maçında İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 yenildi. Kırmızı-beyazlılar, 5 maç sonunda 6 puanda kalırken, konuk ekip puanını 13'e çıkararak gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. Sivasspor, bir üst tura çıkma şansını İsrail'deki Maccabi Tel Aviv maçına taşıdı. Covid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine yardımcısı Bülent Albayrak takımın başında sahaya çıktı. Sakat ve hasta oyuncular nedeni ile Sivasspor'un yedek kulübesinde sadece 4 futbolcu yer aldı.
Karşılaşmadan dakikalar;
- 8. dakikada Kubo’nun kullandığı köşe vuruşunda Foyth topu boş kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı dışarı çıktı.
- 12. dakikada Kubo’nun kullandığı köşe vuruşunu kaleci Samassa yerinden çıkarak topu uzaklaştırdı.
- 17. dakikada Gradel’in sol kanattan pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Robin Yalçın’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
- 18. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içerisindeki Coquelin kafa vuruşu ile topu kaleye göndermek istedi, direkten dönen topu Camara çıkarttı.
- 20. dakikada Kubo’nun kaleyi hedef alan köşe vuruşu kaleci Samassa’da topu kontrol etmeyi başardı.
- 53. dakikada Caner’in sağ kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içerisinde Yatabare topla buluştu. Onun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
- 64. dakikada Fajr’ın ceza sahası dışından çektiği uzun şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
- 75. dakikada Costa’nın ceza sahasının solundan ortaladığı topu ceza sahası içerisindeki Chukwueze’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
- 83. dakikada Claudemir’in ceza sahası dışından çektiği uzun şutta top yandan auta çıktı.
Sivasspor, Villarreal'e 1-0 yenildi. Diğer maçta Karabağ, Maccabi'den 1 puan aldı ve temsilcimizin gruptan çıkma umutlarını son maça taşıdı #UEL
🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/bgHRBC5C5P
Sivasspor, Villarreal'e 1-0 yenildi. Diğer maçta Karabağ, Maccabi'den 1 puan aldı ve temsilcimizin gruptan çıkma umutlarını son maça taşıdı #UEL
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