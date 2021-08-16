Sivas'ta Konyaspor kazandı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Konyaspor, Cikalleshi'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.
Sivasspor-Konyaspor maçının önemli anları;
Karşılaşmanın ilk dakikasında Konyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Çekici'nin dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
25. dakikada orta alandan topla ilerleyen Abdülkerim Bardakcı'nın ceza yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak kalecinin solundan az farkla auta çıktı.
34. dakikada ani başlayan Konyaspor atağında Cikallesh'in ceza yayının dışından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu rahat kontrol etti.
41. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.
44. dakikada orta alanda topla buluşan Cofie'nin, ceza yayına girmeden çektiği şutta kaleci son anda topu kornere tokatladı.
50. dakikada Fajr’ın ortasında ceza sahası içindeki Hakan topu kafayla kaleye göndermek istedi ancak kaleci Sehic topu çeldi.
54. dakikada Bytyqi ceza sahası dışında kazandığı topu sol çaprazdan içeriye kadar sürdü. Vuruşunda top üstten auta çıktı.
58. dakikada Guilherme’nin ortasında ceza sahası içinde Çekiçi’nin şutu üstten çıkarı çıktı.
83. dakikada ceza sahası içerisindeki karambole Cikalleshi önüne düşen topa dokundu, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
GOL!
- 87. dakikada Caner’in geri pasında topa hakim olan Cikalleshi topu ağlarla buluşturdu. 0-1
BİZ BÖYLE ÇOK GÜZELİZ! 💪 pic.twitter.com/FEGL3cnSqb
BİZ BÖYLE ÇOK GÜZELİZ! 💪 pic.twitter.com/FEGL3cnSqb— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) August 16, 2021