Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Sivasspor rekorun eşiğinde
FUTBOL FUTBOL

Sivasspor rekorun eşiğinde

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçından puan ya da puanlar alarak, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarıp kulüp rekorunu kırmayı hedefliyor.

Haber Merkezi İHA
Sivasspor rekorun eşiğinde
Sivasspor Süper Lig'de 9. sırada yer alıyor.

Süper Lig’de bu sezon oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 47 puan toplayan Sivasspor, yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçından puan ya da puanlar alarak, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekip Gençlerbirliği karşısında puan alarak ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkarması halinde kulüp tarihinin rekorunu kırmış olacak.

Yiğidolar bu sezon 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçından sonra oynadığı 11 maçı kaybetmezken, 6 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 23 puan topladı. Sivas temsilcisi, Ankaragücü, Kayserispor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Antalyaspor ve Konyaspor’u mağlup ederken, BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Galatasaray ve Trabzonspor ile berabere kaldı.

  • Gençlerbirliği-Sivasspor mücadelesi yarın saat 16.00’da Eryaman Stadyumu’nda oynanacak.

'Yiğidolar'a yan bakılmıyor: Seri 11 maça çıktı
SPOR
'Yiğidolar'a yan bakılmıyor: Seri 11 maça çıktı


Abone Ol Google News
Can kaybında korkutan zirve

Can kaybında korkutan zirve

Koronavirüs tablosunda kötüye gidiş devam ediyor.
ABDde polis şiddeti bitmiyor

ABD'de polis şiddeti bitmiyor

Siyahi genç hastanede vurularak öldürüldü.
Sosyal Koruma Kalkanı yardımları 60 milyar lirayı aştı

Sosyal Koruma Kalkanı yardımları 60 milyar lirayı aştı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Özbek Otağı'nda görüştü.

Başkan yardımcısı<br>görevden alındı

Başkan yardımcısı
görevden alındı

​Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası.

Haddini aşan 'Yunan Bakan'a Çavuşoğlu sert çıktı.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TVNET'in canlı yayın konuğu.

Günde 3 ton tüketiliyor

Günde 3 ton tüketiliyor

Şanlıurfa'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.