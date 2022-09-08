Sivasspor - Slavia Prag (CANLI)

UEFA Konferans Ligi G grubu ilk haftasında Sivasspor - Slavia Prag ile karşı karşıya geliyor. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu’ndan hakem Fran Jovic yönetecek. Jovic’in yardımcılıklarını ise; Hrvoje Radic ve Luka Pusic yapacak.

Şu ana kadar çıktığı 8 resmi maçta galibiyet alamayan Yiğidolar, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyor.

Sivasspor - Slavia Prag maçı hangi kanalda, maçın spikeri kim, şifreli mi şifresiz mi?

Bu akşam saat 22.00'de oynanacak Sivasspor - Slavia Prag karşılaşması Exxen'den şifreli olarak naklen yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen seyirciler, Exxen'den Spor Paketi'ni alarak maçı izleyebilecekler.

Sivasspor - Slavia Prag maçının spikeri Aykut Aydın oldu.

Sivasspor'un ilk 11'i

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Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Goutas, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Keita, Ulvestad, Saba, Njie, Gradel, Leke James

Slavia Prag'ın ilk 11'i

Mandous, Doudera, Ousou, Masopust, Kacharaba, Holes, , Olayinka, Jurasek, Sevcik, Traore, Usor

Rıza Çalımbay: "Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum"

Üç senedir Avrupa’ya gittiklerini vurgulayan Çalımbay, "Son üç maça baktığınız zaman ligde 4-0, 6-0, 7-0 gibi net galibiyetler alan bir takım rakibimiz. Her tarafı tehlikeli bir takım. Onun için bizim her şeyden önce çok iyi bir şekilde konsantre olmamız gerekiyor. Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bu grubun bence iki takımı, biz ve Slavia Prag grupta çekişir. Onun için bizim burada yapacağımız sahamızda oynayacağımız maçları iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Slavia Prag maçı üç ihtimalli bir maç olabilir. Tek düşüncemiz burada sahamızda puan ve puanlar almak. Ondan sonra burada oynayacağımız iki maçımızı da çok iyi bir şekilde bitirdiğimizde bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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Charis Charisis:"Evimizde her zaman 3 puan için oynarız"

Yiğidoların Yunan orta sahası Charis Charisis ise, rakiplerinin iyi bir takım olduğunu belirterek, "Belki de grubun en iyi takımı olduğunu söyleyebiliriz ama aynı zamanda bizde çok iyi bir takımız. Kendi evimizde oynuyoruz, kendi evimizde her zaman 3 puan almak için oynarız" ifadelerini kullandı.

Jindrich Trpisovsky:"Güçlü bir rakip olduğunu görüyoruz"

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trpisovsky, "Sivasspor’un atak olarak çok yüksek performanslı bir takım olduğunu da biliyoruz. Zorlu bir maç olacak ve Sivasspor taraftarının da maça etki sağlayacağını düşünüyoruz. Yarınki maçla ilgili en çok kendi performansımıza ve oyunumuza odaklanıp, ona göre bir oyun ortaya koyacağız. Sivasspor’un çok iyi bir rakip olduğunu biliyoruz. Bizim öncelikli amacımız kim olursa olsun galibiyete elde etmek. Rakibimizin güçlü bir rakip olduğunu görüyoruz ve yarınki maçta da bunu göreceğiz” dedi.

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Takımlarımız grup maçlarında 3 puan peşinde.



Sizce haftayı 12 puanla kapatabilir miyiz❓#UEL #UECL pic.twitter.com/zyiOtRPSvv — SPOR (@yenisafakspor) September 8, 2022

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