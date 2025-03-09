Sivasspor taraftarından takıma büyük destek

Sivassporlu taraftarlar, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında evinde oynadıkları Göztepe maçında takımını yalnız bırakmadı.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, bu müsabakada takımını yalnız bırakmadı.
Maç öncesi stadyum çevresinde toplanan Sivaslı taraftarlar, heyecanla mücadeleyi bekledi.
Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadyumu tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli karşılaşmada takımlarına destek verdi.