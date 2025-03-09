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Sivasspor taraftarından takıma büyük destek

Sivasspor taraftarından takıma büyük destek

15:029/03/2025, Pazar
IHA
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4 Eylül Stadyumu tribünleri
4 Eylül Stadyumu tribünleri

Sivassporlu taraftarlar, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında evinde oynadıkları Göztepe maçında takımını yalnız bırakmadı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, bu müsabakada takımını yalnız bırakmadı.


Maç öncesi stadyum çevresinde toplanan Sivaslı taraftarlar, heyecanla mücadeleyi bekledi.


Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadyumu tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli karşılaşmada takımlarına destek verdi.





#Süper Lig
#Sivasspor
#Göztepe

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