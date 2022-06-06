Sivasspor'da belirsizlik son buldu: Rıza Çalımbay kararını verdi

Dünya

Rus Bakan Lavrov'dan Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili AB ve NATO'ya eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili "Bu, Avrupa Birliği (AB) ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." ifadelerini kullandı.