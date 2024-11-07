Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sivasspor'da hedef Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak

Sivasspor'da hedef Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak

18:547/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yiğidolar, İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

Trendyol Süper Lig’in 12. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sürat çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümse ise taktik programlar uyguladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.


Fenerbahçe ile Sivasspor, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak.



#Süper Lig
#Sivasspor
#Fenerbahçe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tövbe duası: Tevbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı