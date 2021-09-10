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Sivasspor'da sakatlık şoku: Omurga kemiğinde kırık var

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da golcü oyuncu Leke James'in omurga kemiğinin kenarında kırıklar tespit edildiği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Sivassporda sakatlık şoku: Omurga kemiğinde kırık var
Sivasspor formasıyla çıktığı 9 maçta 2 gol attı.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’a, Leke James’ten kötü haber geldi. 28 yaşındaki futbolcunun alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında kırık tespit edildi.

James’in durumunun yapılacak olan kontrollerin ardından netleşeceği bildirildi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Bel ağrısı şikayetinde bulunan futbolcumuz Leke James’e yapılan kontrollerde; alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında 2 yerde kırık tespit edildi. Risksiz kırıkları bulunan oyuncumuzun durumu haftalık yapılacak kontrollerde değerlendirilecektir."

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