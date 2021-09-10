Sivasspor'da sakatlık şoku: Omurga kemiğinde kırık var

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’a, Leke James’ten kötü haber geldi. 28 yaşındaki futbolcunun alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında kırık tespit edildi.
James’in durumunun yapılacak olan kontrollerin ardından netleşeceği bildirildi.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "Bel ağrısı şikayetinde bulunan futbolcumuz Leke James’e yapılan kontrollerde; alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında 2 yerde kırık tespit edildi. Risksiz kırıkları bulunan oyuncumuzun durumu haftalık yapılacak kontrollerde değerlendirilecektir."