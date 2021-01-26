Spor Sivassporda sportif direktör Oray Baykal trafik kazası geçirdi
SÜPER LİG

Sivasspor'da sportif direktör Oray Baykal trafik kazası geçirdi

Sivasspor Kulübü’nün sportif direktörü Oray Baykal, Kasımpaşa maçı sonrası eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Baykal’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Haber Merkezi AA
Oray Baykal
Oray Baykal

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un sportif direktörü Oray Baykal, trafik kazasında yaralandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Baykal, kırmızı-beyazlı ekibin Kasımpaşa ile İstanbul'da oynadığı maçın ardından eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Baykal, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tomografisi çekilen Baykal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve geceyi hastanede geçireceği belirtildi.

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