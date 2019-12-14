Sivasspor'dan kombine rekoru

Sivasspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 10 bininci kombinenin sahibini bulduğu belirtildi.

Bu rakamın kulüp tarihinde bir ilk olduğu vurgulanan paylaşımda, "2019-2020 sezonu başında satışa çıkan yeni sezon kombinelerimizde kulüp tarihimizin rekoru kırılarak, 10 bin kombineye ulaştık" ifadesi kullanıldı.

Yurt dışında yaşayan ve kırmızı-beyazlı ekibe destek olmak amacıyla kombine satın alan Bahattin Ünalmışer'in, 10 bininci kombinenin sahibi olduğu belirtilen paylaşımda, "Ünalmışer'e kırmızı-beyazlı ekibimizin forması hediye edildi. Taraftarımızı tebrik eder, tüm Yiğidolardan her sezon kombinemize büyük ilgi göstermelerini rica ederiz" denildi.

Yurt dışında yaşayan ve kulübümüze destek olmak amacıyla kombine satın alan Bahattin Ünalmışer adlı taraftarımız 10 bininci kombinemizin sahibi oldu. Ünalmışer'e kırmızı-beyazlı ekibimizin forması hediye edildi. pic.twitter.com/GU63pfkOEM — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) 13 Aralık 2019



