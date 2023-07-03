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Spor

Sivasspor'un alternatif forması belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 2023-2024 sezonunda giyeceği alternatif forma, taraftarların oylarıyla seçildi.

11:58 . 3/07/2023 Pazartesi
AA
Taraftarların belirlediği Sivasspor'un yeni forması

Taraftarların belirlediği Sivasspor'un yeni forması

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, "Yeni Sezon Alternatif Formamızı Sen Tasarla" sloganı ile 19 Haziran'da başlatılan yarışmaya 140 tasarım ile katılım sağlandı.


Forma tasarımları Türkiye Futbol Federasyonu standartları göz önünde bulundurularak, uygulanabilirliklerine göre ön elemeye tabi tutuldu. Ön elemenin ardından 4 forma tasarımı, taraftarların beğenisine sunuldu.


Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan ankette 6 gün boyunca taraftarlar, en çok beğendiği formayı oyladı. Bu süre içerisinde ankete 6 bin 418 taraftar katıldı.


Fatih Özdal tarafından tasarlanan, tarihi Gök Medrese içerisinde bulunan Eyvan Duvarı'ndaki çini desenli forma tasarımı, 2 bin 615 oy alarak Sivasspor'un yeni sezon alternatif forması oldu.





#Sivasspor
#Süper Lig
#Gök Medrese
29 dakika önce
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