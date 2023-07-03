Sivasspor'un alternatif forması belli oldu

Galatasaray, stat isim sponsorluğu için Rams Global ile 5 sezonluk sözleşme imzalandığını ve 2023-2024 sezonu için sponsorluk bedeli olarak 213 milyon 600 bin TL+KDV alınacağını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, forma sponsorluğu için de Sixt rent a car ile 195 milyon TL+KDV bedeliyle sözleşmeye imza atıldığını duyurdu.