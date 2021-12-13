Spor Sivassporun golü için tartışılan açıklama "Yanlarına gidip özür diledim"
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Sivasspor'un golü için tartışılan açıklama: "Yanlarına gidip özür diledim"

Galatasaray'ın Sivasspor'a 1-0 yenildiği maçtan sonra açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, atılan golle ilgili konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivassporun golü için tartışılan açıklama: Yanlarına gidip özür diledim
Sivassporlu futbolcuların gol sevinci.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray karşısında aldıkları galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çalımbay'ın attıkları golle ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

İşte Rıza Çalımbay'ın sözleri;

  • "Selçuk ve Necati Hoca'ya, 'Özür diliyorum.' dedim. Bizim oyuncumuz olayın farkında değildi. Beşiktaş maçındaki gibi bir olay olsaydı, kesinlikle kabul etmezdim. Böyle bir golle galip geldiğimiz için üzüldüm."
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