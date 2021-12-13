Sivasspor'un golü için tartışılan açıklama: "Yanlarına gidip özür diledim"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray karşısında aldıkları galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çalımbay'ın attıkları golle ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

İşte Rıza Çalımbay'ın sözleri;

"Selçuk ve Necati Hoca'ya, 'Özür diliyorum.' dedim. Bizim oyuncumuz olayın farkında değildi. Beşiktaş maçındaki gibi bir olay olsaydı, kesinlikle kabul etmezdim. Böyle bir golle galip geldiğimiz için üzüldüm."