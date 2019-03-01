Galatasaray Douglas ile sezon sonu için anlaşmaya vardı

Fanatik'in haberine göre Süper Lig'de lider Başakşehir'i takibini sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Linnes ile henüz sözleşmeyi uzatmayan Sarı Kırmızılı ekipte Mariano'nun da takımdan ayrılması bekleniyor. Sağ bekteki ilk hedefini Douglas olarak belirleyen Galatasaray yönetimi transferi bitirdi.Barcelona'nın Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcusu sezon sonu Galatasaray'a imza atacak.

FIFA'daki kurala göre bir kulüp, transfer etmek istediği oyuncunun sözleşmesinin sona ermesine 6 ay kala, onun formasını giydiği takımdan izin almadan direkt görüşme yapabilir. Anlaşmanın sağlanması halinde de, istediği oyuncuya sezon sonu bitmeden imza attırabilir.

Elini çabuk tutan Sarı Kırmızılı yönetim, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Brezilyalı sağ bek ile sezon sonundan itibaren sözleşme imzalayacak.