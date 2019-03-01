SÜPER LİG

Galatasaray Douglas ile sezon sonu için anlaşmaya vardı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray yönetimi, Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Douglas transferinde mutlu sona ulaştı. 6 ay sonra sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı sağ bek sezon sonu Galatasaray'a imzayı atacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Douglas, Sivasspor'da bu sezon çıktığı 21 resmi maçta 2 gol attı 6 da asist yaptı.

Douglas, Sivasspor'da bu sezon çıktığı 21 resmi maçta 2 gol attı 6 da asist yaptı.

Fotoğraf: Erhan Elaldı

Fanatik'in haberine göre Süper Lig'de lider Başakşehir'i takibini sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Linnes ile henüz sözleşmeyi uzatmayan Sarı Kırmızılı ekipte Mariano'nun da takımdan ayrılması bekleniyor. Sağ bekteki ilk hedefini Douglas olarak belirleyen Galatasaray yönetimi transferi bitirdi.Barcelona'nın Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcusu sezon sonu Galatasaray'a imza atacak.

FIFA'daki kurala göre bir kulüp, transfer etmek istediği oyuncunun sözleşmesinin sona ermesine 6 ay kala, onun formasını giydiği takımdan izin almadan direkt görüşme yapabilir. Anlaşmanın sağlanması halinde de, istediği oyuncuya sezon sonu bitmeden imza attırabilir.

Elini çabuk tutan Sarı Kırmızılı yönetim, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Brezilyalı sağ bek ile sezon sonundan itibaren sözleşme imzalayacak.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.