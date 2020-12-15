Sivasspor'un Süper Lig'de sahasındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Ligin 12. haftasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta dün Antalyaspor ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlıların, sahasındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Sivasspor, ligde çıktığı son 6 iç saha maçından 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

1 gol attı, kalesinde 7 gol gördü

Sivas ekibi, iç saha maçlarında Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'a 2-0, Galatasaray'a 2-1 ve Göztepe'ye 1-0 yenildi, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 1 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

Tek golü Caner Osmanpaşa attı

Kırmızı-beyazlıların iç sahadaki tek golünü savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, Galatasaray karşısında kaydetti. Sivas temsilcisi, Süper Lig'de iç sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında 2-0'lık skorla Gençlerbirliği karşısında almıştı.

Sivassporlu Caner Osmanpaşa Tel Aviv havalimanında yaşananları anlattı: Bizi oyalayarak saatin geçmesini beklediler UEFA Avrupa Ligi'ne Maccabi Tel-Aviv'e yenilerek veda eden Sivasspor, dönüş yolunda Tel Aviv havalimanında mahsur kaldı. İsrailli yetkililer tarafından zorluk yaşayan kafile, uzun süren uğraşlar sonrası uçağa binebildi.Sivasspor'un başarılı oyuncularından Caner Osmanpaşa Tel Aviv havalimanında yaşanan skandalı Yeni Şafak Spor'a anlattı.Caner Osmanpaşa'nın açıklamaları:Pasaport kontrolünde bizi kasıtlı olarak beklettiler. Uçağa doğru giderken de sistemin kapandığını söylediler. Beklemek için uçağa binmek istedik, izin vermediler. Zorla uçağa bindik. Buranın saati ile 5 buçuğa (2 saat) kadar uçakta bekleyeceğiz.Sivasspor kafilesi İsrail'de mahsur kaldıVideo: Sivasspor kafilesi Tel Aviv'de mahsur kaldı



