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Sivas'ta 'Bülent Uygun istifa' sesleri

Sivas'ta 'Bülent Uygun istifa' sesleri

10:036/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
IHA
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Bülent Uygun, bu sezon takımın başında çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Bülent Uygun, bu sezon takımın başında çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Sivassporlu taraftarlar, teknik direktör Bülent Uygun’u istifaya çağırdı. Taraftarlar, maçın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun dört bir yanına pankartlar astı.

Sivasspor deplasmanda Göztepe’ye 3-2 mağlup oldu. Alınan bu son mağlubiyet Sivasspor cephesinde bardağı taşırdı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Bülent Uygun’u protesto etti.


Uygun’u Sivas’ta istemeyen taraftarlar, maçın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun dört bir yanına pankartlar astı. Asılan pankartlarda, “Sivasspor sana uygun değil! En uygunu istifa, taraftar istifa bekliyor, kim o arkandaki 20 kişi?” yazıldı.


Diğer yandan bazı taraftarlar da sosyal medya üzerinden Bülent Uygun’u istifaya çağırdı.


Stadyum çevresine Bülent Uygun için asılan pankartlar





#Sivasspor
#Bülent Uygun
#Göztepe
#Süper Lig

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