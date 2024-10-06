Sivas'ta 'Bülent Uygun istifa' sesleri

Sivasspor deplasmanda Göztepe’ye 3-2 mağlup oldu. Alınan bu son mağlubiyet Sivasspor cephesinde bardağı taşırdı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Bülent Uygun’u protesto etti.





Uygun’u Sivas’ta istemeyen taraftarlar, maçın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun dört bir yanına pankartlar astı. Asılan pankartlarda, “Sivasspor sana uygun değil! En uygunu istifa, taraftar istifa bekliyor, kim o arkandaki 20 kişi?” yazıldı.





Diğer yandan bazı taraftarlar da sosyal medya üzerinden Bülent Uygun’u istifaya çağırdı.





Stadyum çevresine Bülent Uygun için asılan pankartlar



















