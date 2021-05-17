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Siyah başladı beyaz bitti: Kartal’ın şampiyonluk bayramı

Beşiktaş ligde son saniyelere kadar kıran kırana geçen mücadelenin sonunda gelen 16. şampiyonluğunu kutluyor. Sezonun 5. haftasında 18. sıraya kadar düşen Kara Kartal daha sonra büyük bir başarı göstererek 16. haftada liderliğe oturdu. 14 hafta boyunca da Galatasaray ve Fenerbahçe’ye zirve şansı tanımadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Siyah başladı beyaz bitti: Kartal’ın şampiyonluk bayramı​
Süper Lig’de rakibi Galatasaray’ın önünde artı 1 gol averajıyla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, başarıya giden süreci adeta ilmek ilmek ördü.

Süper Lig’de 2020-2021’i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kötü başladığı sezonu mutlu sonla bitirdi. Siyah-beyazlı takım, bir yandan maddi imkansızlıklarla boğuşurken diğer yandan bonservis ödemeden kadro kurmaya çalışarak, yeni sezona girdi. Beşiktaş, sezonun ilk haftaları hariç ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı ve 16. şampiyonluğuna ulaştı. Sezona kötü başlayan ilk haftalarda alt sıralarda yer alan siyah-beyazlılar, 5. haftayı maç yapmadan geçerken, 18. sırada yer aldı. Beşiktaş, sonraki maçlarda Denizlispor’u 3-2, Yeni Malatyaspor’u 1-0 yenerken, Gaziantep’e 3-1 yenilerek 8. haftada 12. sırada kaldı.

Sergen Yalçın
Sergen Yalçın

YÜKSELİŞ BAŞLADI

  • Beşiktaş, Gaziantep yenilgisinin ardından haftalar ilerledikçe yükselişe geçti. Söz konusu dönemde oynadığı 13 maçta 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, topladığı 40 puanla zirveye doğru ilerledi. 16. haftada Kayserispor’u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, liderlik koltuğuna oturarak sezonun ilk yarısını bu şekilde tamamladı. Siyah-beyazlılar, hem bu süreçte hem de sezon boyunca hastayıklar ve sakatlıklarla uğraştı. Teknik direktör Sergen Yalçın, dar kadrosundaki oyuncuları hazır tutmaya çalışarak, bu süreçleri başarı ile geçmesini bildi. Ligin 22. haftasında lider Fenerbahçe’nin gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, 24 ile 28. haftalar arasında zaman zaman averajla zaman zaman puan farkıyla lider Galatasaray’ın arkasında kaldı.

KOLTUĞU VERMEDİ

Beşiktaş, 29. haftada evinde Gaziantep’i 2-1 yenerek yine liderlik koltuğuna otururken, rakiplerine karşı puan farkını açmasına rağmen son haftalarda şampiyonluğunu ilan etmekte zorluk yaşadı. 39. haftada 81 puana ulaşan Beşiktaş, Fenerbahçe ile farkı 5’e ve Galatasaray ile de 6’ya çıkarırken, ardından kabus gibi 2 hafta geçirdi. Galatasaray’a deplasmanda 3-1, evinde Karagümrük’e 2-1 yenilince Galatasaray’ın puan eşitliğini sağlamasına da engel olamazken, Fenerbahçe de farkı 2’ye düşürdü. Sezonun son haftasında ise şampiyonu genel averaj belirledi. 89 gol atan ve 44 gol yiyen Beşiktaş, +45 averaj elde etti. 80 gol atan ve 36 gol yiyen Galatasaray ise +44 averajla sezonu bitirdi. Genel averajda rakibinden +1 daha iyi olan Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etti.

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