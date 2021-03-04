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Skandal karara imza atmış Cüneyt Çakır yine VAR'da

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakem yönetimlerine tepki göstererek, “2 gün önce VAR’daydı Cüneyt Çakır. Niye buraya apar topar geldi. Skandal bir karara imza atmış orada. Türkiye’de hakem mi kalmadı” diye konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, hakem Halil Umut Meler için de “Bu hakem bir daha düdük çalmamalı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Çakır
Cüneyt Çakır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü’ne 2-1 yenildikleri maç sonrası zehir zemberek açıklamalar yaptı.

VAR’daki Cüneyt Çakır’a tepki gösteren Terim, “Geçen sene Beşiktaş maçında Vida’nın elinden seken topu Cüneyt Çakır öyle bir anlattı ki, az daha özür dileyecektik. Bu nereden geliyor? Kendisi de VAR’da duruyor. Cüneyt Çakır’ın VAR hakemi olması da yanlış. 2 gün önce Cüneyt Çakır VAR’daydı, apar topar buraya geldi. Skandal bir karara imza atmış orada. Anlamıyorum, burada bir skandal var. Çağırma, müdahale etme yok. Mostafa Mohamed’in kırmızı kartı çok yazık. Resmen rakip kafasıyla dirseğine gidiyor, attırmak için” diye konuştu.

"Bize tuzak kuruldu"

Kendilerine tuzak kurulduğunu söyleyen Fatih Terim, “Tuzak için uyarıyordum, tuzağa düştük. Sen 57. dakikada beni 10 kişi bırakamazsın! Hangisi kırmızı? Neredesin VAR? Cüneyt Çakır, VAR’a gelmez, ağabeyini çağıramaz korkudan. Cüneyt Çakır müdahale etmez. Luyindama’nın yaptığı kırmızı karttı. Ama değilmiş, özür dileyeceğim şimdi. Beşiktaş maçında Vida’nın pozisyonu” diye konuştu.

Tribünde taraftarların olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, “Biz yine seyirciyle oynadık. Galatasaray maçları böyle oluyor. Temsilciye devrede sorduk, sahaya çıkmasak ne olur? Bir kural var mı, tribünler boşaltılır mı ama bir kural yok” şeklinde mesaj yolladı.

"Çakır 2 gün önce VAR'daydı"

Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır’a tepkisini sürdüren Terim, “Bu hakem bir daha düdük çalmamalı. Bir camia düşünün, kimseye yaranamıyor. Cüneyt Çakır devamlı VAR hakemi midir? 2 gün evvel yapmadı mı? Türkiye’de hakem mi kalmadı? Bu maçın önemi ne? Biz bunları çok yaşadık. Allah’a şükür hepsinden altından da kalktık bugüne kadar. Yarış devam ediyor. TFF ve kurullarıyla ilgili duygularımı biliyorsunuz zaten. Bir daha aktarmama gerek yok” şeklinde tepkisini dile getirdi.

"Deklarasyondan vazgeçtik"

Terim basın toplantısında ise “Cüneyt Çakır 2 gün evvel skandal bir karar verip buraya atanıyorsa, demek müthiş bir VAR hakemi. Söylenecek o kadar çok şey var ki. Otelde beklerken, VAR hakemi değişti geçen hafta. Maç öncesi deklarasyon yayınlamaya karar vermiştik ama vazgeçtik. ‘Çıkalım topumuzu oynayalım’ dedik ama keşke yapsaymışız. Bunlara alışkınız. Bunlara rağmen şampiyon oluyoruz. İnşallah sonuncu enteresan kararlar olur" dedi.

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