Skrtel'in sözleşmesi feshediliyor

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Skrtel, 21 gün önce önce Atalanta'ya imza atmıştı. İtalyan ekibinin henüz maça çıkmayan Slovak futbolcu ile yollarını ayıracağı öğrenildi.
İtalyan basınında yer alan haberlerde 34 yaşındaki futbolcunun fizik açıdan iyi durumda olmadığı bu sebeple sözleşmesinin feshedileceği ifade edildi.
Skrtel ile ilgili gün içerisinde kulüpten resmi açıklamanın yapılacağı aktarıldı.
Atalanta, caso Skrtel: il difensore rescinde il contratto con i nerazzurri https://t.co/Ct7LdpVPIB
Atalanta, caso Skrtel: il difensore rescinde il contratto con i nerazzurri https://t.co/Ct7LdpVPIB— Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) 1 Eylül 2019
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