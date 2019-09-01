Skrtel'in sözleşmesi feshediliyor
SERİE A

Skrtel'in sözleşmesi feshediliyor

İtalyan ekibi Atalanta Kulübü, yeni transferi Martin Skrtel ile yollarını ayrılamaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MArtin Skrtel, Atalanta ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

MArtin Skrtel, Atalanta ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Skrtel, 21 gün önce önce Atalanta'ya imza atmıştı. İtalyan ekibinin henüz maça çıkmayan Slovak futbolcu ile yollarını ayıracağı öğrenildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde 34 yaşındaki futbolcunun fizik açıdan iyi durumda olmadığı bu sebeple sözleşmesinin feshedileceği ifade edildi.

Skrtel ile ilgili gün içerisinde kulüpten resmi açıklamanın yapılacağı aktarıldı.

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