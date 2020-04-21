PREMİER LİG

Slaven Bilic: Boş tribünlere oynamak hoş değil

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, İngiliz basınına yaptığı açıklamada maçların seyircisiz oynanması durumunun hiç hoş olmadığını belirterek, "Daha önce Türkiye’de seyircisiz maçlar oynamıştık. Hoş bir durum değil. Ancak tek yol bu ise, yapacak bir şey de yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Daha önce Fenerbahçe'nin Bilic'i istediği iddia edilmişti.

Daha önce Fenerbahçe'nin Bilic'i istediği iddia edilmişti.

Fotoğraf: IHA

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich’in teknik direktörlüğünü yapan Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Ada basınına konuştu. Ligin bitimine 9 hafta kala, lider Leeds United’ın 1 puan gerisinde 70 puanla 2. sırada yer alan ve Premier Lig’e çıkmak için avantajlı durumda olan West Bromwich’i zirvede tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Bilic, maçların seyircisiz oynanması konusunun gündemde olmasıyla ilgili olarak ise "Hoş değil" yorumunu yaptı.

Beşiktaş’ı çalıştırdığı dönemde seyircisiz karşılaşmalara çıktıklarını söyleyen Bilic, "Taraftarlardan kaynaklı ceza almıştık ve maçlar seyircisiz olarak oynanmıştı. Ancak bu hoş bir durum değil. Kalabalıklar esastır ve onlar olmadan çok farklı bir duyguyla sahada olursunuz. Aynı atmosferi yakalayamazsınız. Ancak şu anda içinde bulunulan durum farklı. Maalesef tek yol bu ise, bu durumdan da bu yolla çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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