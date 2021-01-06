SÜPER LİG

Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu

Hırvat teknik adam Slaven Bilic, Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'ın teknik direktörü oldu.

Haber Merkezi AA
Bilic son olarak West Bromwich Albion'da görev yapmıştı.

Bilic son olarak West Bromwich Albion'da görev yapmıştı.

Çin ekibinden yapılan açıklamada, Bruno Genesio'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 52 yaşındaki Bilic ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmış, Haziran 2019'da ise West Bromwich Albion'ın başına geçmişti.

  • İngiliz ekibi, geçen ay deneyimli teknik adamın görevine son vermişti.

Slaven Bilic
Slaven Bilic

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