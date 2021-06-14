Slovakya'dan 3 puanlı başlangıç: Tüm gözler Marek Hamsik'in üzerindeydi

Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan E Grubu ilk maçında, Polonya ile Slovakya karşı karşıya geldi.
Trabzonspor'un renklerine bağladığı Hamsik'in kaptanlığını yaptığı Slovakya, 18. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanatta topu alan Mak, kendisini savunan iki Polonyalı oyuncudan sıyrılıp ceza sahasına girdi. Mak'ın sol çaprazdan çektiği şut, defansın temasıyla önce direğe, ardından da kaleci Szczesny'nin sırtına çarparak ağlara gitti.
- Szczesny, şampiyona tarihinde kendi kalesine gol atan ilk file bekçisi oldu.
Polonya, ikinci yarının 30. saniyesinde skoru eşitledi. Ceza sahasındaki pas alışverişi sonucu soldan son çizgiye kadar inen Rybus, topu penaltı noktasına doğru çıkardı. Linetty, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.
- Polonyalı orta saha oyuncusu Krychowiak, 62. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.
69. dakikada Hamsik'in kafayla yaptığı asistte topu penaltı noktasının yakınında kontrol eden Skriniar, sert bir vuruşla Slovakya'yı 2-1 üstünlüğe taşıdı.
- 10 kişi kalan Polonya, son dakikalardaki baskılı oyununa rağmen golü bulamadı ve Slovakya maçı 2-1 kazandı.
Slovakya'nın 2-1 kazandığı maçın golleri;
⚽ GOOLL | Rakiplerini harika ekarte eden Mak, aynı güzellikteki vuruşuyla Slovakya'yı 1-0 öne geçirdi. #EURO2020 #POL #SVK pic.twitter.com/gshNxYQAle
⚽ GOOLL | Rakiplerini harika ekarte eden Mak, aynı güzellikteki vuruşuyla Slovakya'yı 1-0 öne geçirdi. #EURO2020 #POL #SVK pic.twitter.com/gshNxYQAle— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2021
🏆 GOOLL | Şık paslaşmalar ve son vuruş Linetty'den.. Şimdi skor 1-1 #EURO2020 pic.twitter.com/KkuE3fb41t
🏆 GOOLL | Şık paslaşmalar ve son vuruş Linetty'den.. Şimdi skor 1-1 #EURO2020 pic.twitter.com/KkuE3fb41t— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2021
⚽ GOOLL | Köşe vuruşundan gelen topu iyi kontrol eden Skriniar, düzgün bir vuruşla Slovakya'yı öne geçirdi. #EURO2020 #POL #SVK pic.twitter.com/9CyQtRP87Q
⚽ GOOLL | Köşe vuruşundan gelen topu iyi kontrol eden Skriniar, düzgün bir vuruşla Slovakya'yı öne geçirdi. #EURO2020 #POL #SVK pic.twitter.com/9CyQtRP87Q— TRT Spor (@trtspor) June 14, 2021
Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in Polonya karşısındaki performansı;
Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in Polonya karşısındaki performansı👇
▪Asist: 1
▪İsabetli pas: 41
▪Pas %: 85
▪Şut pası: 2
▪RCS topla buluşma: 4
▪Sahipsiz top kazanma: 6@OptaCan pic.twitter.com/QijgSMfQNv
Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in Polonya karşısındaki performansı👇