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Slovakya'dan 3 puanlı başlangıç: Tüm gözler Marek Hamsik'in üzerindeydi

Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu maçında Polonya ile Slovakya karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in 90 dakika forma giydiği mücadeleyi Slovakya 2-1 kazandı. Slovakya'nın gollerini Szczesny (k.k) ve Skriniar atarken Polonya'nın tek golü Linetty'den geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Slovakyadan 3 puanlı başlangıç: Tüm gözler Marek Hamsikin üzerindeydi
Slovakyalı futbolcuların Polonya maçında attıkları golden sonra yaşadıkları sevinç.

Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan E Grubu ilk maçında, Polonya ile Slovakya karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'un renklerine bağladığı Hamsik'in kaptanlığını yaptığı Slovakya, 18. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanatta topu alan Mak, kendisini savunan iki Polonyalı oyuncudan sıyrılıp ceza sahasına girdi. Mak'ın sol çaprazdan çektiği şut, defansın temasıyla önce direğe, ardından da kaleci Szczesny'nin sırtına çarparak ağlara gitti.

  • Szczesny, şampiyona tarihinde kendi kalesine gol atan ilk file bekçisi oldu.

Polonya, ikinci yarının 30. saniyesinde skoru eşitledi. Ceza sahasındaki pas alışverişi sonucu soldan son çizgiye kadar inen Rybus, topu penaltı noktasına doğru çıkardı. Linetty, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

  • Polonyalı orta saha oyuncusu Krychowiak, 62. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.

69. dakikada Hamsik'in kafayla yaptığı asistte topu penaltı noktasının yakınında kontrol eden Skriniar, sert bir vuruşla Slovakya'yı 2-1 üstünlüğe taşıdı.

  • 10 kişi kalan Polonya, son dakikalardaki baskılı oyununa rağmen golü bulamadı ve Slovakya maçı 2-1 kazandı.

Slovakya'nın 2-1 kazandığı maçın golleri;

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in Polonya karşısındaki performansı;


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