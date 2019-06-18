SÜPER LİG

Sneijder için Gazişehir Gaziantep iddiası

Bu sezon tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep'in Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu bildirildi. Transferin önündeki engelin ise Galatasaray'ın sözleşme feshi için 20 milyon euroluk tazminat maddesi olduğu belirtildi.

Haber Merkezi IHA
35 yaşındaki Sneijder, Al Gharafa formasıyla çıktığı 27 maçta 16 gol atarken 6 da asist yaptı.

35 yaşındaki Sneijder, Al Gharafa formasıyla çıktığı 27 maçta 16 gol atarken 6 da asist yaptı.

Süper Lig için transfer çalışmalarına devam eden Gazişehir Gaziantep'in Al Gharafa ile sözleşmesi sona eren Wesley Sneijder’i kadrosuna katmak için çalışma yürüttüğü vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde sportif direktörlüğe Ayhan Akman'ı, teknik direktörlüğe de Marius Sumudica'yı getiren Gaziantep ekibi transferde de ise ses getirecek hamle yaptı.

Kırmızı-siyahlıların Sportif Direktörü Ayhan Akman'ın, Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Katar’ın yolunu tutan ve 2 yıllık kontratı sona eren 35 yaşındaki Sneijder ile temasa geçtiği belirtildi. Dev transfer girişiminde Sneijder'in de Türkiye'de oynamaya istekli olduğu öğrenilirken, transferdeki en büyük engelin ise Galatasaray'ın iki yıl önce Sneijder'in sözleşme fesih kağıdına, "Futbolcu önümüzdeki 3 yıl süre içerisinde Türkiye’de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda şirketimize 20 milyon euro tazminat ödeyecektir" maddesi eklemesi olduğu belirtildi.

Ayhan Akman'ın yaklaşık 1.5 milyon euro teklif edilen Sneijder ve Galatasaray Kulübü ile girişimlerin sürdüğü belirtildi.

Ayhan Akman: Sneijder'in gönderilmesi doğruydu
Ayhan Akman: Sneijder'in gönderilmesi doğruydu

Galatasaray'da bir dönem Igor Tudor'un yardımcılığını yapan Ayhan Akman kendi dönemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.A Spor'a konuşan Ayhan Akman'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:"Tudor'la kadro konusunda tartıştık"Galatasaray'ın derbi performansı hem geçen sene hem bu sene başarısız oldu. Sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe maçında Tudor bir değişikliğe gitti, evet. Üçlü defans ile çıkma kararı aldı. Ben kabullenmemiştim bu kararı. Tudor ile bu konuda tartışmalarımız da oldu. Futbol adamları arasında olur böyle tartışmalar. Hocanın belki '1 puan iyidir' düşüncesi vardı. Ben Galatasaray'ı çok iyi tanıyan birisi olarak daha ofansif bir oyun sergilememiz gerektiğini söylemiştim. Ama başımızda olan hoca oydu ve saygı göstermeniz gerekiyor. Ne kadar ısrar etseniz karar onun oluyor."Sneijder'in gönderilmesi doğruydu"Wesley Sneijder'in ayrılma düşüncesi vardı. Sneijder'in de performansı zaten bizim verdiğimiz ayrılık kararının doğru olduğunu gösteriyor. Sneijder gibi oyuncuyu her hoca kullanmak ister tabii ama zaman zaman böyle ayrılıkların, zamanı geldiğinde olması gerekiyor. Sneijder'in ayrılığının zamanı gelmişti."Selçuk İnan'la anlaşamadığımız oldu"Selçuk ile futbolculuk döneminde de beraber oynadım. Selçuk benim kardeşim. Futbolcularla zaman zaman kavga aşamasına kadar geldiğiniz anlar olur. Bunu herkes yaşamıştır. Fenerbahçe maçında Selçuk ile tartıştık. Anlaşamadık ama bu son derece doğaldır. Her şey Galatasaray'ın menfaati içindir. Galatasaray yardımcı hocasının yapması gereken bir şekilde hareket ettim. Kişisel bir kapris, kavga kesinlikle değil. Selçuk ile aramız hala iyi. Ben de onu, o da beni sever. Böyle tartışmalar yaşanır. Yaşandı ve bitti, konu kapandı.Ayhan Akman'ın neden güldüğü ortaya çıktı

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