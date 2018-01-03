Sneijder LA Galaxy ile her konuda anlaştı

Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra Nice'te istediğini bulamayan Wesley Sneijder, futbol kariyerini MLS'te sürdürme kararı aldı.

Fransa'da istediği forma şanslarını bulamayan ve teknik direktörü Lucien Favre ile anlaşamadığı belirtilen Hollandalı yıldız, daha önceki röportajlarında bahsettiği gibi kariyerinin son dönemini Amerika'da geçirecek.

Fransız basınından L'Équipe'in haberine göre; LA Galaxy kısa bir süre içerisinde Sneijder'in transferini resmen duyuracak. Öte yandan Hollandalı yıldızın da Fransa'dan ayrılmak için eşyalarını topladığı ve transferinin sonuçlanmasını beklediği ifade edildi.