Feghouli'nin golü sosyal medyayı salladı: Cezayirli yıldız taraftarları ayağa kaldırdı

Galatasaray'ı Lokomotiv Moskova maçında attığı harika golle 1-0 öne geçiren Feghouli sosyal medyayı salladı.
Cezayirli yıldız uzun bir süre sonra ilk 11'de şans bulduğu maçta Halil Dervişoğlu'nun getirdiği topta harika bir şutla golü buldu ve takımını öne geçirdi.
Son yıllarda düşen performansı eleştiri konusu olan Feghouli'nin attığı bu golden sonra sarı kırmızılı taraftarlar yıldız oyuncunun eski günlerinden bir resital sunduğunu belirtti.
- Öte yandan Feghouli attığı golden sonra sevincini Fatih Terim ile yaşadı.
İşte Feghouli'nin Lokomotiv Moskova'ya attığı müthiş gol;
Sofiane Feghouli'den muhteşem, şahane, inanılmaz bir gol 🔥🔥 (@gsgoller)pic.twitter.com/vUBMOhC8kj
Sofiane Feghouli'den muhteşem, şahane, inanılmaz bir gol 🔥🔥 (@gsgoller)pic.twitter.com/vUBMOhC8kj— FCN Blog (@fcnblogcom) November 4, 2021
Mükemmel şut! 🚀
Mükemmel gol! ⚽
Mükemmel sevinç! 🏟️@sffeghouli 👏#GSvFCLM #UEL pic.twitter.com/A44BticDih
Mükemmel şut! 🚀