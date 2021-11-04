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Feghouli'nin golü sosyal medyayı salladı: Cezayirli yıldız taraftarları ayağa kaldırdı

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi maçının ilk yarısı temsilcimizin 1-0'lk üstünlüğüyle sonuçlandı. Mücadelede Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü atan Feghouli, sosyal medyada gündem haline geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sofiane Feghouli gol izle: Galatasaray-Lokomotiv Moskova gol izle
Feghouli'nin gol sevinci.

Galatasaray'ı Lokomotiv Moskova maçında attığı harika golle 1-0 öne geçiren Feghouli sosyal medyayı salladı.

Cezayirli yıldız uzun bir süre sonra ilk 11'de şans bulduğu maçta Halil Dervişoğlu'nun getirdiği topta harika bir şutla golü buldu ve takımını öne geçirdi.

Son yıllarda düşen performansı eleştiri konusu olan Feghouli'nin attığı bu golden sonra sarı kırmızılı taraftarlar yıldız oyuncunun eski günlerinden bir resital sunduğunu belirtti.

  • Öte yandan Feghouli attığı golden sonra sevincini Fatih Terim ile yaşadı.

Fatih Terim ve Feghouli'nin gol sevinci.
Fatih Terim ve Feghouli'nin gol sevinci.

İşte Feghouli'nin Lokomotiv Moskova'ya attığı müthiş gol;
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Tecrübeli yıldız eski günlerinden resital sundu.

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